Ein zerstörtes Gebäude in der Donetzk-Region, welches am 25. August von einer russischen Rakete getroffen worden war. Bild: keystone

Russland startet grössten Luftangriff in über zweieinhalb Jahren Krieg – das wissen wir

Russland hat die Ukraine am Montagmorgen massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. Beobachter in Kiew sprechen von einem der schwersten Luftangriffe in zweieinhalb Jahren Krieg.

Um 6 Uhr am Montagmorgen, dem 26. August, ertönten in der ganzen Ukraine Luftschutzsirenen. Sie kündigten russische Luftangriffe auf mehrere ukrainische Grossstädte an. Laut Medienberichten wurden Explosionen in der Hauptstadt Kiew sowie in Odessa, Saporischschja, Charkiw, Luzk und weiteren ukrainischen Städten registriert. Insgesamt 15 Regionen seien von den Angriffen betroffen, teilte der ukrainische Premierminister Denys Schymal mit. Er führte aus:

«Der Feind setzte verschiedene Waffentypen ein: Drohnen, Marschflugkörper und Kinschals (Hyperschallraketen).»

Wie der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj mitteilte, seien über 100 Angriffsdrohnen und über 100 Raketen beim russischen Luftangriff verwendet worden. Selenskyj berichtet, dass «kritische zivile Infrastruktur» in der Ukraine, insbesondere in Charkiw, Kiew, Odessa und westlichen Regionen der Ukraine, das Hauptziel der Angriffe war.

Auf Telegram fügt er hinzu, dass Energieanlagen schwer beschädigt wurden, doch die Reparaturteams arbeiten «rund um die Uhr» an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Er appellierte zudem an die westlichen Verbündeten, der Ukraine Langstreckenwaffen zu gestatten, um auch Angriffsbasen in Russland treffen zu können.

Gouverneur Viktor Mykyta teilte auf X ein Video, dass einen ukrainischen Soldaten einer Luftabwehreinheit im westlichen Gebiet Transkarpatien zeigt. Mit einem auf einem Lastwagen montierten Maschinengewehr schoss er einen russischen Marschflugkörper ab. Die Echtheit des Videos wurde vom RTL/ntv-Verifizierungsteam bestätigt.

Drei Tote

Bei den Angriffen starben laut aktuellen Informationen drei Personen. Die Toten stammten aus dem Oblast Dnipropetrowsk sowie den Städten Luzk und Saporischschja. Einen Überblick über Opfer und Schäden gibt es bislang aber nicht.

Ersten Informationen zufolge war erneut das ukrainische Energiesystem ein Hauptziel des Angriffs. Der Energieversorger Ukrenerho verhängte Notabschaltungen. Der Luftalarm dauerte um 10.00 Uhr Ortszeit (9.00. Uhr MESZ) noch an.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, berichtete von Stromausfällen in mehreren Bezirken der Hauptstadt und fügte hinzu, dass es Probleme mit der Wasserversorgung auf der rechten Uferseite der Stadt gebe.

Ruslan Kravchenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Kiew, erklärte, dass Infrastruktureinrichtungen im Gebiet Kiew betroffen seien. Die Behörden richteten «Punkte der Unbesiegbarkeit» ein, kommunale Stationen, die den von Stromausfällen betroffenen Einwohnern die Möglichkeit zum Aufladen von Handys und Internetzugang bieten.

Wegen der Nähe der russischen Angriffe zur polnischen Grenze liess das polnische Militär Abfangjäger aufsteigen, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. An dem Einsatz waren den Angaben nach auch Flugzeuge anderer Verbündeter beteiligt.

Ukraine fordert Zulassung von Langstreckenangriffen

Als Reaktion auf den russischen Luftangriff forderte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba auf X, dass die «Partner der Ukraine» zwei Schritte unternehmen sollen, um «den russischen Terror endlich zu beenden».

Genauer forderte er die Zustimmung für Langstreckenangriffe auf legitime militärische Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet sowie, dass Verbündete ihre eigenen Verteidigungskapazitäten nutzen sollen, um Drohnen und Raketen in der Nähe des eigenen Luftraums abzuschiessen. Laut ihm sei das keine Eskalation des Konfliktes.