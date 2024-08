Vor 33 Jahren wurde die Ukraine auf den Landkarten der Welt wiedergeboren, und heute gewinnt die Ukraine die Herzen der ganzen Welt.



Sie inspiriert mit Mut. Sie dient als Beispiel dafür, dass man keine Angst vor Putin haben muss. Und sie eint die Welt mit ihrer ukrainischen Weltanschauung: Im 21. Jahrhundert sollten Terroristen ihre Abrechnung in Den Haag finden, nicht in Valday.



Und niemand sonst auf der Welt wird sagen: «Wo ist die Ukraine?» Denn jeder Kontinent sagt jetzt: «Die Ukraine muss gewinnen.» Das nährt unsere Unabhängigkeit.



Unsere Ukraine. Es mangelt ihr nicht an fremden Regionen. Wir brauchen Frieden und Ruhe in unserem Land. Entlang unserer gesamten 6992 Kilometer langen Grenze. Zu Lande, zu Wasser, in der Luft, im Inneren des Landes – überall dort, wo wir für unsere Werte einstehen.



So wie es unsere Krieger tun. In allen Richtungen der Frontlinie und der Staatsgrenze, die durch die Grenzpfeiler symbolisiert wird. Und unser Wille und unser Kampf werden durch unser Volk symbolisiert – unsere Verteidiger, unsere Säulen. Diejenigen, auf deren Schultern die Ukraine stark ist (...).