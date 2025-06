Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

Der Iran könnte aber auch mit konventionellen Waffen zurückschlagen. Im iranischen TV wurden bereits US-Militärbasen, die in Reichweite iranischer Raketen sind, eingeblendet und Angriffe auf diese gefordert. Der Krieg würde sich damit ausweiten, chaotischer als von den USA kalkuliert werden und womöglich nicht mehr zu kontrollieren sein. Trump hat bereits gedroht, dass die USA bei iranischen Vergeltungsschlägen ebenfalls erneut angreifen würden.

Das Worst-Case-Szenario wäre, wenn der Iran noch weitere, geheime Atomanlagen hätte und dort die Produktion einer von Atomwaffen vorantreiben könnte. Angesichts der Angriffe Israels auf iranische Atomwissenschaftler und der USA auf die Infrastruktur halten Analysten es für unwahrscheinlich, dass der Iran innert kurzer Zeit eine Atomwaffe entwickeln kann. Allerdings hätte das iranische Regime nun umso mehr Anreize, sich in diese Richtung zu bewegen und nicht mehr zu verhandeln – sollte es unbekannte Anlagen geben.

«Es gibt keine militärische Lösung. Der einzige Weg nach vorne ist die Diplomatie. Die einzige Hoffnung ist der Frieden.»Guterres sagte weiter, er sei «zutiefst beunruhigt über den heutigen Einsatz von Gewalt durch die Vereinigten Staaten gegen den Iran». Dies sei eine gefährliche Eskalation in einer Region, die bereits am Rande des Abgrunds stehe – und eine direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit.

UN-Generalsekretär António Guterres ist über den US-Angriff auf Atomanlagen im Iran «zutiefst beunruhigt» und warnt vor katastrophalen Folgen für die Welt. «In dieser gefährlichen Stunde ist es von entscheidender Bedeutung, eine Spirale des Chaos zu vermeiden», sagte Guterres in der Nacht zum Sonntag. Die Mitgliedsstaaten seien aufgefordert, die Lage zu deeskalieren und ihren Verpflichtungen aus der UN-Charta und anderen Regeln des Völkerrechts nachzukommen.

In den USA sorgte der Kriegseintritt für gemischte erste Reaktionen. Während viele Republikaner Trump den Rücken stärkten und die Angriffe mit der Gefährlichkeit des Irans rechtfertigten, gibt es auch aus dem konservativen Lager kritische Stimmen. Der Abgeordnete Thomas Massie bezeichnete den Angriff als «gegen die Verfassung». Massie hatte sich bereits zuvor dafür ausgesprochen, dass der Kongress einen Kriegseintritt absegnen müsse.

Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter der Provinz Isfahan sprach zudem von Explosionen in Isfahan und Natans, wie die mit den Revolutionsgarden verbundene Nachrichtenagentur Tasnim berichtete.

Zuvor hatte der Iran die Angriffe bestätigt. Allerdings sind die Schäden laut Offiziellen kleiner, als von den USA angegeben. Ein Teil des Bereichs um die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage Fordo wurde durch einen feindlichen Luftangriff beschädigt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Sie zitierte einen Sprecher des Krisenstabs der betroffenen Provinz Ghom, demzufolge die Lage in den Gebieten nun jedoch wieder ruhig sei.

Im iranischen TV wurde bereits unmittelbar nach den Angriffen offen mit Gegenschlägen gegen US-Militärbasen im Nahen Osten, die in Reichweite von Irans Raketen liegen, gedroht.

Er drohte zudem drohte dem Iran mit weiteren Angriffen, sollte das Land nun nicht bereit sein, Frieden zu schliesen. Es gebe «noch viele weitere Ziele» in dem Land, sollte die Regierung nun nicht kapitulieren wollen. Das würde zu einer «Tragödie» führen, so Trump. Vorerst seien die Angriffe aber beendet.

Das oberste Ziel sei gewesen, Irans Fähigkeiten zur Atomanreicherung zu zerstören und die nukleare Bedrohung durch «den grössten Terrorismus-Sponsor der Welt» zu eliminieren, so Trump. Der US-Präsident lobte die Zusammenarbeit mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu ausdrücklich.

Laut Donald Trump war der Angriff ein Erfolg auf ganzer Linie. Er rühmte in einer Ansprache um 4 Uhr (Schweizer Zeit) die Leistung des US-Militärs und erklärte, Iran, der «Tyrann des Nahen Ostens», sei nun gezwungen, Frieden zu schliessen.

Die iranische Atomanlage in Fordo soll komplett zerstört worden sein.

Im Zentrum der US-Angriffe standen die Atomanlagen in Fordo, Natans und Esfahan.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben den Iran angegriffen. Drei Atomanlagen wurden massiv aus der Luft und vom Meer aus bombardiert und nach US-Angaben komplett zerstört. Was wir wissen.

Das Weisse Haus in der Nacht auf Sonntag.

