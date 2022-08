Tag der Unabhängigkeit

Trotz des Krieges wollen die Menschen in der Ukraine am 24. August den Unabhängigkeitstag zelebrieren, wie aus deutschen Medienberichten hervorgeht. In allen Bezirken Kiews sollen Zeremonien zum Hissen der ukrai­nischen Staatsflagge stattfinden. Bei Denkmälern ukrainischer Persönlichkeiten und an den Gräbern der Kriegsopfer werden Kränze und Blumen abgelegt. Allerdings befürchte die ukrainische Regierung heftige russische Raketenangriffe. Auch in Deutschland wolle man Solidarität zeigen und ukrainische Fahnen hissen, wie es heisst.



Am 24. August 1991 hatte das osteuropäische Land seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt.​