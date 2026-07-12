klar18°
DE | FR
burger
International
Umfrage

Neue Umfrage: AfD bleibt vorn – aber die Union holt auf

epa13085405 Delegates vote during the Alternative for Germany (AfD) federal party congress in Erfurt, Germany, 04 July 2026. Thousands of counter-protesters are expected to converge on Erfurt as the f ...
Im Vergleich zur Vorwoche kann die Union um einen Punkt auf 22 Prozent zulegen, während die AfD einen Punkt verliert und auf 28 Prozent kommt.Bild: keystone
Umfrage

Aktueller Trend: AfD bleibt vorn – aber die Union holt auf

Der Abstand zwischen AfD und Union schrumpft laut aktuellem Sonntagstrend. Für zwei andere Parteien hingegen gibt es erneut schlechte Nachrichten.
12.07.2026, 03:4512.07.2026, 04:12
Ein Artikel von
t-online

Die Union kann einer neuen Umfrage zufolge den Abstand zur AfD etwas verringern. In dem vom Meinungsforschungsinstitut Insa erhobenen Sonntagstrend im Auftrag der «Bild am Sonntag» kann die Union im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 22 Prozent zulegen, während die AfD einen Punkt verliert und auf 28 Prozent kommt.

Nahezu gleichauf sind SPD, Grüne und Linke. Die mitregierenden Sozialdemokraten verlieren einen Punkt und kämen auf zwölf Prozent, wenn am Sonntag Bundeswahl wäre. Den gleichen Wert erreichen auch die Grünen (-1). Die Linke legt einen Punkt auf elf Prozent zu. FDP und BSW würden mit unverändert vier Prozent den Einzug ins Parlament verpassen.

Für die Sonntagsfrage wurden von Insa 1204 Personen vom 6. bis 10. Juli befragt. Als statistische Fehlertoleranz werden +/- 2,9 Prozentpunkte angegeben. Die Daten sind nach Angaben des Instituts repräsentativ. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schlägereien und lange Schlangen an Tankstellen – Russland fehlt das Benzin
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Klitschko warnt vor Zunahme russischer Angriffe auf Kiew: «Schlimmer als je zuvor»
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko spricht angesichts mehrerer schwerer russischer Luftangriffe in den vergangenen Tagen von einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs durch Moskau. Er habe so etwas seit Kriegsbeginn noch nicht erlebt. «Die Angriffe mit russischen ballistischen Raketen sind schlimmer als je zuvor», sagte er der Zeitung «Bild am Sonntag».
Zur Story