Experten und Expertinnen fürchten auch die Verbreitung von Bakterien. In der kommenden Woche könnten sich die kommunalen Streiks auf Schulen und Kindertagesstätten ausweiten, sollte vorher keine Einigung gefunden worden sein. (fwe/awp/sda/dpa)

Das durch die Streiks verursachte Müllproblem begleitet Schottland nun bereits seit Wochen. Während des Kulturfestivals Edinburgh Fringe, das in den vergangenen Wochen viele Besucherinnen und Besucher anlockte, klagten viele über Müll und Gestank in der schottischen Hauptstadt.

Die lokale Dachorganisation Cosla, die für die Arbeitgeberseite verhandelt, hat den Gewerkschaften, die zu den Streiks aufgerufen haben, am Montag ein neues Angebot vorgelegt. Details wurden nicht öffentlich bekannt. Vorherige Angebote der Arbeitgeberseite waren als unzureichend abgelehnt worden.

Ein langanhaltender Streik der Müllabfuhren lässt etliche Städte in Schottland unter Müllbergen versinken. In Grossstädten wie Edinburgh, Glasgow oder Aberdeen stapeln sich die Müllsäcke und Container quellen über, wie im Video zu sehen ist:

21 Millionen Menschen müssen daheim bleiben: China schickt Metropole Chengdu in Lockdown

Die schottische Müllabfuhr streikt – so sehen die Strassen jetzt aus

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Unglaubliche Fotosammlung entdeckt – so war das echte Leben im Wilden Westen

Wir müssen Strom sparen, doch wie? Wir zeigen, wo die Stromfresser in unserem Haus sitzen

Uno erhebt massive Vorwürfe gegen China – mögliche Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang

Seit Monaten wartete man bereits darauf, nun hat Michelle Bachelet den UN-Bericht veröffentlicht – zehn Minuten vor Ende ihrer Amtszeit. Darin schreibt sie von Diskriminierung, Folter und Vergewaltigung in Xinjiang.

In der chinesischen Region Xinjiang sind nach Einschätzung des UN-Menschenrechtsbüro womöglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden. Zu diesem Schluss kommt die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, in ihrem seit Monaten mit Spannung erwarteten Bericht. Sie veröffentlichte ihn am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht - zehn Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit.