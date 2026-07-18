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Über 5000 Tote nach Erdbeben in Venezuela

Über 5000 Tote nach Erdbeben in Venezuela

18.07.2026, 07:0718.07.2026, 07:07

Mehr als drei Wochen nach dem Doppel-Erdbeben in Venezuela hat die Zahl der Todesopfer die Marke von 5'000 überschritten. Laut der jüngsten Bilanz der Behörden des südamerikanischen Landes liegt die Zahl der bestätigten Toten nun bei 5069. Mehr als 16'700 Menschen seien zudem verletzt worden, wie Jorge Rodríguez, Präsident der Nationalversammlung und Bruder der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez, auf X mitteilte.

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Eine beschädigte Strasse in der Nähe des Feldlazaretts in Caraballeda, Venezuela, am 13. Juli 2026Bild: keystone

Nach den verheerenden Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am 24. Juni innerhalb von nur 39 Sekunden hat die Europäische Union 20 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Seit dem Erdbeben sind ausserdem 80 Tonnen Hilfsgüter über eine Luftbrücke nach Venezuela gebracht worden. Unabhängig vom Erdbeben hatte die EU Anfang des Jahres wegen der wirtschaftlichen Krise in Venezuela 52 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für das Land vorgesehen. (sda/dpa)

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