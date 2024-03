Brand auf Kreuzfahrtschiff vor den Bahamas – zwei Verletzte

Auf dem Kreuzfahrtschiff einer US-Reederei hat es im Atlantik vor der Küste einer Bahamas-Insel gebrannt.

Mehr «International»

Ein Abgastrichter der «Carnival Freedom» sei am Samstagnachmittag (Ortszeit) bei dem vor der Bahamas-Insel Eleuthera fahrenden Schiff in Brand geraten und ein Teil sei auf ein Deck gefallen, teilte die Carnival Cruise Line der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach derzeitigem Stand seien keine Gäste verletzt worden, zwei Feuerwehrleute erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Das Feuer war nach rund zwei Stunden gelöscht - auch da der Kapitän den Angaben zufolge das Schiff so drehte, dass der zu der Zeit fallende starke Regen das Brandschutzteam an Bord beim Löschen unterstützte. Das Schiff könne weiterfahren und werde am Sonntagmorgen in Freeport auf den Bahamas erwartet.

Die Ermittlungen zur Brandursache liefen noch. Die Kreuzfahrtgesellschaft verwies auf Augenzeugenberichte, wonach ein Blitzschlag für das Feuer verantwortlich sein könnte. Die «Freedom» hat laut Reederei 1490 Passagierkabinen auf 13 Decks. Wie viele Passagiere zum Zeitpunkt des Brandes an Bord waren, war zunächst unklar. (sda/dpa)