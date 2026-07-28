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Libanon: UN-Truppen finden tonnenweise hochexplosives Ammoniumnitrat

epa08585091 A general view of the destroyed port in the aftermath of a massive explosion in downtown Beirut, Lebanon, 05 August 2020. According to media reports, at least 100 people were killed and mo ...
2020 explodierten im Hafen von Beirut mehrere Tonnen Ammoniumnitrat. (Archivbild)Bild: keystone

Sechs Jahre nach Mega-Explosion: UN-Truppen finden im Libanon tonnenweise Ammoniumnitrat

Truppen der UN-Mission im Libanon (Unifil) haben in einem verlassenen Gebäude mehrere Tonnen Ammoniumnitrat entdeckt – die hochexplosive Chemikalie, die sich bei der Katastrophe im Hafen von Beirut vor sechs Jahren entzündete.
28.07.2026, 18:0528.07.2026, 18:05

Blauhelme hätten etwa vier Tonnen der Chemikalie in 385 Behältern in einem verlassenen Gebäude nahe der südlichen Stadt Hula entdeckte, teilte die Unifil-Mission mit. Hula liegt in Nähe der israelischen Grenze.

Sie hätten den Fund bei einer routinemässigen Kontrolle in dem Gebiet gemacht, teilte Unifil mit. Das Material sei vor Ort sicher gemacht und die Bedrohung damit beseitigt worden. Die Kontrollen folgten auf ausgeweitete Patrouillen und Räumungs-Einsätze im südlichen Libanon, wo nicht explodierte Sprengsätze weiterhin eine Gefahr darstellen für UN-Soldaten wie auch Zivilisten.

Im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut waren bei einer gewaltigen Explosion am 4. August 2020 mehr als 200 Menschen getötet und rund 6'000 verletzt worden. Grosse Teile des Hafens und der anliegenden Wohngebiete wurden zerstört. Im Hafen hatten sich Hunderte Tonnen Ammoniumnitrat entzündet, die dort über Jahre hinweg ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert wurden. Die Katastrophe jährt sich kommende Woche zum sechsten Mal. (sda/dpa)

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Taliban verbieten Smartphones für Regierungsangestellte
Knapp fünf Jahre nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan verbieten die Taliban ihren eigenen Regierungsbeamten die Verwendung von Smartphones. Die Anweisung der Taliban-Führung sehe unter anderem Kündigung bei Missachtung der Regelung vor, berichtet die UN-Hilfsmission für Afghanistan (Unama) in einer aktuellen Stellungnahme.
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