Mitarbeiter von Meyer Burger bei der Arbeit in der Fabrik. Bild: KEYSTONE

Meyer Burger stoppt US-Produktion und entlässt 282 Angestellte

Mehr «International»

Weiterer Rückschlag für das finanziell schwer angeschlagene Solarunternehmen Meyer Burger. Weil das Geld fehlt, stoppt Meyer Burger die Solarmodulproduktion am US-Standort in Goodyear. Alle dort noch verbliebenen 282 Mitarbeitenden erhalten die Kündigung.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel sehe sich Meyer Burger dazu gezwungen, seine noch im Hochlauf befindliche Solarmodulproduktion in den USA zu stoppen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die Produktion mit einer Jahreskapazität von 1,4 Gigawatt werde umgehend eingestellt. In Goodyear wurden die am deutschen Standort Thalheim produzierten Solarzellen zu Solarmodulen verarbeitet.

Damit ist die Zukunft des Standorts im US-Bundesstaat Arizona offen. Laut den Angaben führt Meyer Burger mit einer Gruppe aus Vertretern von Anleihegläubigern Gespräche zur finanziellen Restrukturierung. Dabei gehe es um zwei durch die Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH ausgegebene und von Meyer Burger Technology garantierte Wandelanleihen, die 2027 und 2029 zur Rückzahlung fällig sind.

Zuletzt hatte Meyer Burger von den Anleihengläubigern Mitte Mai an einer Versammlung einen weiteren Aufschub für die ausstehenden Zinszahlungen der beiden Anleihen für einige Wochen erhalten. Davor hatten die Gläubiger bereits drei Mal einem Aufschub der Zinszahlungen zugestimmt. (nib/sda/awp)