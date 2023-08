11 Menschen erschossen: Attentäter von Pittsburgh zum Tode verurteilt

Eine US-Jury hat den Attentäter, der 2018 in einer Synagoge in Pittsburgh elf Menschen tötete, zur Tode verurteilt. Das Urteil der zwölfköpfigen Jury erfolgte einstimmig, was für den Entscheid der Todesstrafe notwendig war. Die Die Staatsanwälte hatten die Jury gebeten, für die Todesstrafe zu stimmen.

Der Attentäter wurde in allen 63 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Er hatte 2018 in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania eine Synagoge angegriffen und dabei elf Menschen zwischen 54 und 97 Jahren getötet sowie sieben weitere verletzt, darunter fünf Polizisten.

Das Urteil ist eine Premiere während der Präsidentschaft von Joe Biden: Zuvor war während der Amtszeit Bidens noch niemand in den USA zum Tode verurteilt worden.

Mehr folgt in Kürze ...