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Kanada: Gegenzölle auf US-Importe ab Dienstag

Canadian Prime Minister Mark Carney speaks with members of the media as he arrives at the Office of the Prime Minister and Privy Council in Ottawa, on Tuesday, Sept. 1, 2026. (Justin Tang/The Canadian ...
Der kanadische Premierminister Mark Carney.Bild: keystone

Kanada: Gegenzölle auf US-Importe ab Dienstag

07.09.2026, 21:5107.09.2026, 21:51

Im Zollstreit zwischen den USA und Nachbarland Kanada ist kein Ende in Sicht. Das kanadische Finanzministerium bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass in der Nacht auf Dienstag (8. September, 00.01 Uhr Ortszeit) Gegenzölle auf US-Importe in Kraft treten werden.

Betroffen sind nach früheren Angaben aus Kanada Produkte aus den Bereichen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik. Die Zölle sollen bei bis zu 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten im Wert von 27,6 Milliarden Dollar liegen.

Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada waren zuletzt gescheitert. Die USA hatten danach im August Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar verhängt – darunter etwa Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Kanada legt daraufhin nun nach.

Trump nimmt Bombardier ins Visier

US-Präsident Donald Trump machte unterdessen Stimmung gegen den kanadischen Flugzeugbauer Bombardier. Dessen Produkte sollten künftig nicht mehr auf dem amerikanischen Markt verkauft werden, schrieb er in Grossbuchstaben auf der Plattform Truth Social. Wenn das Unternehmen Interesse an Käufern in den Vereinigten Staaten habe, müsse es hier produzieren.

Flugzeugimporte aus Kanada hat Trump schon länger im Blick. Anfang des Jahres drohte er gar mit einem Strafzoll. Er stiess sich damals daran, wie Kanada mit dem US-Hersteller von Geschäftsflugzeugen, Gulfstream, umgegangen sei. Seinen damaligen Worten zufolge habe das Nachbarland mehreren Modellen des Bombardier-Konkurrenten keine Betriebsgenehmigungen erteilt.

Trump bezeichnete nun den Umgang mit Gulfstream erneut als unfair. Zuvor hatte Trump bereits eine geografische Karte Nordamerikas auf Truth Social gepostet. Auf dieser war Kanada auch in die Farben der US-Flagge gehüllt. Trump kokettierte in der Vergangenheit immer wieder damit, dass das Nachbarland 51. Bundesstaat der USA werden könnte. (leh/sda/dpa)

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