Kapitolstürmer wurde von Trump begnadigt – jetzt arbeitet er im Pentagon

Ein verurteilter Mann, der am 6. Januar 2021 beim Sturm auf das Kapitol in Washington teilnahm, wurde später von US-Präsident Donald Trump begnadigt. Jetzt hat er eine sensible Aufgabe im Pentagon.

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Elias Irizarry war unter anderem verurteilt worden, weil der damals 19-Jährige durch ein aufgebrochenes Fenster ins Innere des Kapitols geklettert war. In einem privaten Konferenzraum liess er sich bewaffnet mit einer Metallstange filmen. Zwei Jahre später entschuldigte er sich für seine Taten. Als US-Präsident Donald Trump seine zweite Amtszeit antrat, begnadigte er die Kapitolstürmer, darunter auch Irizarry.

Auf diesem Foto konnte Irizarry identifiziert werden, wie er mit einer Metallstange durchs Fenster klettert (rechts). Bild: Committee on House Administration Subcommittee on Oversight

Nun stellt sich heraus, dass Irizarry einen Job im Pentagon hat. Er arbeitet in einer sensiblen Abteilung, berichtet die Washington Post. Demnach arbeite die Abteilung mit der militärischen Eliteeinheit zusammen und beschäftige sich mit extrem sensiblen nationalen Sicherheitsthemen, sagt ein früherer Angestellter des Pentagons zur New York Times. Sie ist beispielsweise für die Sicherheit von Botschaften oder Geiselbefreiungen zuständig.

Wer in eingestellt hat, war zunächst unklar. Pentagon-Pressesprecher Joel Valdez erklärt in einer Stellungnahme, dass Irizarry ein «qualifizierter, patriotischer, junger Fachmann» sei und «wir sind stolz, ihn als politischen Beamten zu haben».

Das lässt aufhorchen. Denn solche politischen Beamte werden normalerweise vom Verteidigungsministerium oder manchmal auch vom Weissen Haus ausgewählt, berichtet die «New York Times». Früher hätten jegliche möglichen negativen Wahrnehmungen eine solche Anstellung verhindert, berichtet der Insider weiter. «Heute scheint Gefolgschaft höher gewertet zu werden als Expertise, gesundes Urteilsvermögen und ein starker moralischer Kompass.»

Das schwäche das Vertrauen in das Pentagon, ist der Ex-Angestellte überzeugt. Auch wenn Irizarry geläutert sein mag und es sich tatsächlich, wie sein Anwalt bei seiner Verteidigung behauptet hatte, um jugendlichen Übermut gehandelt habe, nicht alle ehemaligen Kapitolstürmer haben aus den Verurteilungen gelernt. Laut der New York Times wurden mindestens 97 der 1600 damals Verurteilten in den vergangenen Jahren wieder straffällig. (vro)