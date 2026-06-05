wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
International
USA

Von Trump begnadigter Kapitolstürmer arbeitet im Pentagon

Kapitolstürmer wurde von Trump begnadigt – jetzt arbeitet er im Pentagon

Ein verurteilter Mann, der am 6. Januar 2021 beim Sturm auf das Kapitol in Washington teilnahm, wurde später von US-Präsident Donald Trump begnadigt. Jetzt hat er eine sensible Aufgabe im Pentagon.
05.06.2026, 11:1805.06.2026, 11:18

Elias Irizarry war unter anderem verurteilt worden, weil der damals 19-Jährige durch ein aufgebrochenes Fenster ins Innere des Kapitols geklettert war. In einem privaten Konferenzraum liess er sich bewaffnet mit einer Metallstange filmen. Zwei Jahre später entschuldigte er sich für seine Taten. Als US-Präsident Donald Trump seine zweite Amtszeit antrat, begnadigte er die Kapitolstürmer, darunter auch Irizarry.

Kapitol Sturm Überwachungskamera
Auf diesem Foto konnte Irizarry identifiziert werden, wie er mit einer Metallstange durchs Fenster klettert (rechts).Bild: Committee on House Administration Subcommittee on Oversight

Nun stellt sich heraus, dass Irizarry einen Job im Pentagon hat. Er arbeitet in einer sensiblen Abteilung, berichtet die Washington Post. Demnach arbeite die Abteilung mit der militärischen Eliteeinheit zusammen und beschäftige sich mit extrem sensiblen nationalen Sicherheitsthemen, sagt ein früherer Angestellter des Pentagons zur New York Times. Sie ist beispielsweise für die Sicherheit von Botschaften oder Geiselbefreiungen zuständig.

Wer in eingestellt hat, war zunächst unklar. Pentagon-Pressesprecher Joel Valdez erklärt in einer Stellungnahme, dass Irizarry ein «qualifizierter, patriotischer, junger Fachmann» sei und «wir sind stolz, ihn als politischen Beamten zu haben».

Das lässt aufhorchen. Denn solche politischen Beamte werden normalerweise vom Verteidigungsministerium oder manchmal auch vom Weissen Haus ausgewählt, berichtet die «New York Times». Früher hätten jegliche möglichen negativen Wahrnehmungen eine solche Anstellung verhindert, berichtet der Insider weiter. «Heute scheint Gefolgschaft höher gewertet zu werden als Expertise, gesundes Urteilsvermögen und ein starker moralischer Kompass.»

Das schwäche das Vertrauen in das Pentagon, ist der Ex-Angestellte überzeugt. Auch wenn Irizarry geläutert sein mag und es sich tatsächlich, wie sein Anwalt bei seiner Verteidigung behauptet hatte, um jugendlichen Übermut gehandelt habe, nicht alle ehemaligen Kapitolstürmer haben aus den Verurteilungen gelernt. Laut der New York Times wurden mindestens 97 der 1600 damals Verurteilten in den vergangenen Jahren wieder straffällig. (vro)

Mehr dazu:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Trump-Anhänger stürmen Kapitol
1 / 19
Trump-Anhänger stürmen Kapitol
Am 6. Januar 2021 wurde das Kapitol in Washington von Trump-Anhängern gestürmt.
quelle: keystone / manuel balce ceneta
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kapitol-Sturm: Video zeigt bange Minuten im Kongress
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
SkoOct
05.06.2026 11:29registriert Mai 2025
Man muss sich das einmal vor Augen führen: Jemand beteiligt sich an der Erstürmung des Kapitols.. und landet wenige Jahre später schlussendlich LEGAL im Pentagon! Das wäre früher politisch undenkbar gewesen. Unter Trump scheint selbst so etwas kein Hindernis mehr zu sein.. Einfach nur Armselig 😵
252
Melden
Zum Kommentar
avatar
Arthurius
05.06.2026 11:26registriert Januar 2026
Als Krimineller hat man bei Trump gute Chancen, denn dann befindet er sich unter seinesgleichen.
201
Melden
Zum Kommentar
avatar
Grüblerine
05.06.2026 11:30registriert Januar 2024
Es geht doch nichts darüber als loyale Anhänger um sich zu scharen. Quo Vadis USA? Ok, die Frage ist schon längst beantwortet.
202
Melden
Zum Kommentar
6
Trump weiter unter Druck: US-Repräsentantenhaus bekennt sich zu Ukraine-Hilfe und Nato
Das US-Repräsentantenhaus hat ein umfangreiches Paket zu Ukraine-Hilfen sowie Sanktionen gegen Russland gebilligt und sich zugleich klar zum Nato-Bündnis bekannt. Die Parlamentskammer stimmte mit Hilfe von fast 20 Stimmen der Republikaner von Präsident Donald Trump mehrheitlich für das Gesetz. Es gab 226 Ja- und 195 Nein-Stimmen. Damit steigt der Druck auf Trump, der sich zuletzt äusserst kritisch über die Nato geäussert und im 2022 von Russland begonnen Ukraine-Krieg nicht klar auf die Seite des angegriffenen Landes gestellt hatte.
Zur Story