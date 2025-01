Trump: «Scheiss drauf: Lasst sie alle frei»

Im Anschluss warf Ball immer wieder Gegenstände in den Tunnel, darunter Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Die Vergehen führten zu Balls Verhaftung. Ein Geschworenengericht hatte in 12 Punkten Anklage erhoben.

Vor einem Gefängnis in Washington, D.C. haben sich Trump-Anhänger versammelt. Ihrem Wunsch, alle «Geiseln» des Kapitol-Sturms an Tag 1 der Präsidentschaft zu begnadigen, kam Donald Trump grossmehrheitlich nach.

Vor einem Gefängnis in Washington, D.C. haben sich Trump-Anhänger versammelt. Ihrem Wunsch, alle «Geiseln» des Kapitol-Sturms an Tag 1 der Präsidentschaft zu begnadigen, kam Donald Trump grossmehrheitlich nach. Bild: keystone

Zum Verhängnis wurde Ball gemäss der «Washington Post», dass er im Besitz einer Feuerwaffe und Munition war, die er aufgrund früherer Verurteilungen nicht hätte besitzen dürfen. Dies haben die Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchung festgestellt, die in Zusammenhang mit der Rolle des heute 39-Jährigen beim Kapitol-Sturm erfolgte. Der entsprechende Haftbefehl wurde erst am Mittwoch und damit nach Trumps Begnadigung ausgestellt, deswegen bleibt Ball vorerst hinter Gittern, wo er sich seit Mai 2023 befindet.

Bei Daniel Ball währte die Freude über Trumps Massenbegnadigung nicht lange. Am Dienstag wurde der heute 39-Jährige aus dem Gefängnis entlassen, am Mittwoch jedoch bereits wieder verhaftet.

«Ich habe gerade die Nachricht von meinem Anwalt erhalten. Ich wurde begnadigt, Baby. Vielen Dank, Präsident Trump. Jetzt werde ich ein paar verdammte Waffen kaufen gehen. Ich liebe dieses Land. Gott segne Amerika. Die Beteiligten des 6. Januars kommen frei, Gerechtigkeit ist da. Alles, was in der Dunkelheit geschah, wird ans Licht kommen.»

Seit Mai 2023 ist Angeli-Chansley wieder auf freiem Fuss. Allerdings nur auf Bewährung, was zur Folge hatte, dass Angeli-Chansley keine Waffen kaufen konnte. Dieses Verbot hat Trump mit der Begnadigung nun aufgehoben. Diese Aufhebung feiert der 37-Jährige jetzt in Grossbuchstaben auf X:

Einer von ihnen ist Jake Angeli-Chansley, Anhänger der rechtsextremen Verschwörungstheoretiker-Gruppe QAnon und in der Öffentlichkeit vor allem als «Schamane» bekannt. Der 37-Jährige drang am 6. Januar 2021 mit seinen Aufrührer-Kumpanen ins Kapitol ein und setzte sich im Senatsflügel auf den Stuhl von Vizepräsident Mike Pence.

Unter den Begnadigten sind Personen, die brutal auf Polizisten einprügelten, Mike Pence, Nancy Pelosi und Barack Obama am Galgen sehen wollten, kurzum die amerikanische Demokratie am 6. Januar 2021 ins Wanken brachten.

«Sie wurden so schlecht behandelt. Sie wurden behandelt, als seien sie die schlimmsten Kriminellen in der Geschichte.»

Migranten sitzen am 20. Januar 2025 beim Grenzübergang El Chaparral in Tijuana, Mexiko, fest.

Migranten sitzen am 20. Januar 2025 beim Grenzübergang El Chaparral in Tijuana, Mexiko, fest.

«Ehe für alle» startet in Thailand mit Massenhochzeit – die besten Bilder

Am 23. Januar 2025 ist in Thailand die «Ehe für alle» in Kraft getreten. Das feierten homo- und transsexuelle Paare in Bangkok mit einer Massenhochzeit.

Thailand hat mit einer Massenhochzeit den Start der «Ehe für alle» gefeiert. Seit dem Morgen strömten unzählige homo- und transsexuelle Paare zu den Standesämtern des Königreichs, darunter auch Paare aus dem Ausland. In dem bekannten Einkaufszentrum Siam Paragon im Zentrum der Hauptstadt Bangkok fand eine Massenhochzeit statt – die Behörden hofften hier auf eine Rekordzahl an Eheschliessungen.