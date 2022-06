«Wir haben heute Abend eine 20-jährige Frau auf der Upper East Side verloren», schrieb Bürgermeister Eric Adams auf Twitter . «Mehr Waffen in unserer Stadt bedeuten mehr verlorene Leben .» Einige US-Medien berichteten, bei der toten Frau handele es sich um die Mutter des Kindes. Die Polizei äusserte sich zunächst aber nicht zur Identität des Opfers. Den Berichten zufolge schoss der Täter der Frau von hinten in den Kopf. (sda/dpa)

Eine 20 Jahre alte Frau ist in New York erschossen worden, während sie ein etwa dreimonatiges Baby im Kinderwagen schob. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit) auf der Upper East Side Manhattans, wie die Polizei mitteilte.

Unbekannter erschiesst junge Mutter mit Kinderwagen in New York

Polizei in Ecuador fängt fast zwei Tonnen Kokain auf dem Weg nach Europa ab

Die ecuadorianische Polizei hat fast zwei Tonnen Kokain sichergestellt. Das Rauschgift war in einem Container mit Getreide versteckt, der von der Hafenstadt Guayaquil in die Niederlande verschifft werden sollte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 1.9 Tonnen Kokain hätten in Europa einen Verkaufswert von über 100 Millionen Euro gehabt.