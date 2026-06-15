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Newsom: Trump ermittelt gegen seine Familie

California Gov. Gavin Newsom delivers his final state budget plan at the Capitol Annex Swing Space in Sacramento, Calif. on Thursday, May 14, 2026. (Gabrielle Lurie/San Francisco Chronicle via AP) Cal ...
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom Bild: keystone

«Persönlicher Rachefeldzug»: Trump-Regierung soll gegen Newsoms Familie ermitteln

15.06.2026, 21:4115.06.2026, 21:41

Das US-Justizministerium hat nach Angaben des demokratischen Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, Ermittlungen gegen ihn und seine Familie aufgenommen.

«In den letzten Tagen haben Bundesbeamte bei Familienangehörigen, Freunden und ehemaligen Mitarbeitern geklopft – nicht, weil sie ein Verbrechen aufgedeckt hätten, sondern einfach, weil sie versuchen, eines zu finden», teilte Newsom auf der Plattform X mit.

Um welche Vorwürfe es geht, sagte Newsom nicht. Eine Anfrage beim US-Justizministerium blieb zunächst unbeantwortet.

Newsom zufolge wühlen sich die Ermittler willkürlich durch Berge von Akten. Seiner Ansicht nach ist klar, dass US-Präsident Donald Trump die Ermittlungen in Auftrag gab, weil Newsom sich gegen ihn stellt und erwägt, ins Rennen um die Präsidentschaft einzusteigen.

Auch Newsoms Frau Jennifer sei ins Visier der Regierung geraten. Newsom sagte, Trump könne ihn schikanieren, gegen ihn ermitteln und ihn auf seine Feindesliste setzen. «Aber halte meine Frau und meine Familie aus deinem persönlichen Rachefeldzug heraus.» (sda/dpa)

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