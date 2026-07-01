Das kletternde Liebespaar auf der Antenne des Empire State Buildings. Bild: Screenshot Instagram

Kletteraktion auf dem Empire State Building endet in Handschellen

Zwei Personen sind am Mittwochmittag auf die Spitze der Antenne des Empire State Building geklettert und haben ein Banner mit einer Botschaft entrollt.

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Ganz in Schwarz gekleidet und mit Masken versehen balancierten am Mittwochnachmittag zwei Personen auf einem schmalen Vorsprung zuoberst auf dem Empire State Building. Wie Aufnahmen eines Nachrichtenhelikopters zeigten, schienen die beiden sich auf der Spitze der Antenne des weltberühmten Wolkenkratzers 443 Meter über Manhattan zu küssen.

Währenddessen wehte ein Banner mit der Aufschrift «Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, kennt die Welt den Frieden» im Wind. Ein Zitat des 1970 verstorbenen US-Musikers Jimi Hendrix.

Kurz nach 12.30 Uhr begannen sie Medienberichten zufolge mit dem Abstieg und bahnten sich ihren Weg durch ein Metallgitter zu einem etwas breiteren Vorsprung. Dort kniete sich eine der beiden Personen vor der anderen nieder. Nachdem sich die beiden wie bereits zuvor geküsst und umarmt hatten, machte die andere Person mit ausgestreckter linker Hand Selfies – so, als ob sie einen Ring begutachten würde.

Die Aktion sei nicht genehmigt gewesen, sagte ein Sprecher der Verwaltung des Empire State Buildings der Deutschen Presse-Agentur.

Auf den Trottoirs rund um den Art-déco-Büroturm beobachteten Passanten das Geschehen. «Es ist verrückt – wie im Film», sagte Jonathan Roman, ein Tourist aus der schottischen Stadt Glasgow, gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Er habe Tickets gehabt, um auf eine der Aussichtsplattformen zu fahren, musste jedoch feststellen, dass das Gebäude wegen der Aktion auf der Antenne abgesperrt war. Dennoch war das Spektakel «wahrscheinlich aufregender, als zum zweiten Mal auf die Aussichtsplattform zu gehen», so Roman weiter.

Nach der Aktion bekannte sich Angela Nikolau auf Instagram zu der Aktion. Sie postete Fotos von der Aktion, darunter eines mit ihrem frisch beringten Finger mit Manhattan im Hintergrund. Die Russin wurde durch Fotografien auf den Dächern von Wolkenkratzern bekannt.

Bei ihrem Begleiter handelte es sich dem Post zufolge um einen sogenannten «Rooftopper» – Extremklettere auf Wolkenkratzer –, der sich auf Instagram «Beerkus» nennt. In Kürze soll ein Netflix-Film über die Klettereien der beiden erscheinen.

Die New Yorker Polizei hat die beiden Identitäten bisher nicht bestätigt.

Büroangestellte fragten sich unterdessen, wie es dem Paar überhaupt gelingen konnte, auf die Antenne eines so prominenten Gebäudes zu gelangen. Besucher werden dort streng kontrolliert und dürfen unter anderem keine grossen Pakete, Sportgeräte, Kostüme oder Masken mitbringen.

Die Polizei nahm die beiden Kletterer nach 13 Uhr in Gewahrsam. Bei der Aktion sei niemand zu Schaden gekommen. (val)