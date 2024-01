«Genozid Joe» – Biden wegen Gaza-Krieg bei Wahlkampfauftritt mehrfach unterbrochen

US-Präsident Joe Biden ist bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Virginia wegen seines Umgangs mit dem Gaza-Krieg mehrfach von Störern unterbrochen worden. Nach Angaben der mitreisenden Presse riefen diese am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Manassas unter anderem «Genozid Joe» und «Schluss mit der Finanzierung von Völkermord». Bidens Unterstützerinnen und Unterstützer im Publikum konterten bei jeder Unterbrechung durch einen Störer lautstark «vier weitere Jahre». Biden musste seine Wahlkampfrede mehrfach unterbrechen. In den vergangenen Wochen ist der Demokrat immer wieder bei Reden von Zwischenrufern unterbrochen worden.

Joe Biden bei seinem Auftritt am 23. Januar in Virginia. Bild: keystone

Mehr als 20 Jahre nach Mord an Jam Master Jay: Prozess gegen zwei mutmassliche Täter

Mehr als 20 Jahre nach dem Mord an dem US-Hiphop-Musiker Jam Master Jay hat in New York ein Prozess gegen zwei mutmassliche Täter begonnen. Das Verfahren gegen den 59-Jährigen und den 40-Jährigen begann am Montag mit der Auswahl der Geschworenen-Jury, die Auftaktplädoyers sind eine Woche später angesetzt. Der 1965 geborene Jam Master Jay war in den 80er Jahren als DJ der legendären Rap-Band Run-D.M.C. weltberühmt geworden.