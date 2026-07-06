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Trump kündigt kugel- und drohnensicheren Ballsaal an

President Donald Trump speaks at a lunch in the White House Rose Garden, Monday, July 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump
Möchte seine Staatsbankette kugelsicher machen: US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Trump kündigt kugel- und drohnensicheren Ballsaal an

06.07.2026, 21:3106.07.2026, 21:31

US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittenen Pläne für einen neuen Ballsaal im Weissen Haus erneut verteidigt und dabei vor allem Sicherheitsaspekte hervorgehoben. Bei einer Veranstaltung im Weissen Haus sagte Trump, der Neubau werde «kugelsicher», «drohnensicher» und in vielen Fällen sogar «raketensicher» sein. Geplant seien besonders widerstandsfähige Stahl- und Glasstrukturen sowie ein Landeplatz für Drohnen auf dem Dach.

Construction on the new White House ballroom is seen from the Washington Monument, Wednesday, July 1, 2026, in Washington. (AP Photo/Tom Brenner) Trump White House Ballroom
Vom Washington Monument aus ist am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, der Bau des neuen Ballsaals im Weissen Haus zu sehen.Bild: keystone

Trump bezeichnete den neuen Ballsaal als «grossen Dienst» für die nationale Sicherheit. Der Saal wird seit dem Herbst 2025 auf dem Gelände des ehemaligen Ostflügels des Weissen Hauses errichtet. Nach Angaben des Weissen Hauses soll der mehrere tausend Quadratmeter grosse Erweiterungsbau künftig deutlich grössere Staatsbankette ermöglichen als das bisher genutzte Gebäude.

Das Projekt ist wegen der Kosten, des Vergabeverfahrens und Eingriffen in das historische Ensemble des Weissen Hauses stark umstritten und war mehrfach Gegenstand von Gerichtsverfahren. Trump monierte, es werde heutzutage wegen jeder Kleinigkeit geklagt – wegen der Grösse des Saals oder der Farbe der Decke. Besonders, wenn man Trump heisse, werde man verklagt. (sda/dpa)

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