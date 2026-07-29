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Trump hat Ukraine gemäss Selenskyj Patriot-Lizenzen zugesagt

Ukraine s President Volodymyr Zelensky L and US President Donald Trump posing for a photo during their meeting in Washington, DC on Tuesday, July 28, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. PUBLIC ...
Bei dem Treffen im Weissen Haus haben Selenskyj und Trump über die Luftabwehr des von Russland angegriffenen Landes gesprochen.Bild: www.imago-images.de

Trump sichert Ukraine gemäss Selenskyj Patriot-Lizenzen zu

US-Präsident Donald Trump soll laut ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die vielfach geforderten Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen zugesichert haben.
29.07.2026, 04:2929.07.2026, 04:31

«Er hat zugesagt, uns die Lizenzen zu erteilen», sagte Selenskyj im Interview des Fox-News-Moderators Sean Hannity. Er hofft dadurch, die Produktion der dringend benötigten Abwehrraketen selbst schneller steigern zu können. Das Weisse Haus reagierte zunächst nicht auf eine dpa-Anfrage.

Die Patriot-Systeme sind für die Ukraine das einzige wirksame Mittel gegen Russlands ballistische Raketen. Schon im Frühjahr hatte Selenskyj beklagt, dass sein Land kaum noch Munition dafür habe. Der US-Krieg gegen den Iran verknappte die weltweiten Bestände der Abwehrraketen weiter.

Stunden zuvor hatte Selenskyj sich noch vorsichtiger ausgedrückt. Bei dem Treffen im Weissen Haus hätten er und Trump über die Luftabwehr des von Russland angegriffenen Landes gesprochen. Es sei um eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr gegen russische Raketenangriffe gegangen, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. «Der Präsident und ich haben über Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen gesprochen und andere Dinge, die helfen können», schrieb er.

Das Gespräch zwischen Trump und Selenskyj fand hinter verschlossenen Türen statt und endete US-Medien zufolge nach einer guten Stunde. Der Republikaner liess auf seiner Plattform Truth Social lediglich wissen, dass das Treffen mit Selenskyj «sehr gut» gelaufen sei. Auch Selenskyj bezeichnete das Treffen in dem Interview bei Hannity als «sehr gut».

Trump und Selenskyj haben sich zuletzt häufiger gesehen: Anfang des Monats beim Nato-Gipfel in Ankara und Mitte Juni beim G7-Gipfel im französischen Évian. Bei beiden Gipfeln trugen die USA auch gemeinsame Positionen zum Ukraine-Krieg mit. Trump hob in Ankara zudem hervor, dass er ein gutes Verhältnis zu seinem ukrainischen Kollegen habe. (sda/dpa)

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