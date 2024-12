Mutmasslicher CEO-Killer Luigi Mangione plädiert auf unschuldig

Mehr folgt in Kürze ...

Brian Thompson, der CEO von United Healthcare, war am 4. November auf offener Strasse erschossen worden. Die Behörden fahndeten tagelang nach dem Täter, ehe Mangione schliesslich im Bundesstaat Pennsylvania gefasst wurde. Letzte Woche wurde der Verdächtige nach New York geflogen, wo er sich nun vor Gericht verantworten muss. (dab)

Luigi Mangione, der Hauptverdächtige im Ermordungsfall um Versicherungs-CEO Brian Thompson, plädierte am Montag vor Gericht in New York auf nicht schuldig. Ihm werden unter anderem Terrorismus sowie Mord auf Bundesebene vorgeworfen.

Eine schlafende Frau ist in der New Yorker U-Bahn in Brand gesetzt worden und kurz darauf gestorben.

Der Polizei zufolge war sie in einem Zug der Linie F im Stadtteil Brooklyn unterwegs, als die Tat geschah. Einsatzkräfte löschten die Flammen, doch die Frau wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt.