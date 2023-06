Weisses Haus macht sich über Fox News lustig

Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, wirft der Biden-Regierung vor, ihn mit der Anklage durch die Bundesjustiz politisch kaltstellen zu wollen. Fox News schien sich dieser Interpretation mit der Einblendung anzuschliessen. «Das war falsch», sagte Biden-Sprecherin Jean-Pierre dazu am Mittwoch.

Am Dienstagabend sorgte Fox News dann erneut für Wirbel, nachdem der in der Dokumentenaffäre angeklagte Trump vor einem Bundesgericht in Miami in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert hatte. Der Sender blendete bei einer Live-Übertragung von Reden von Biden und Trump den Satz «Möchtegern-Diktator spricht im Weissen Haus, nachdem er seinen politischen Rivalen festnehmen liess» ein.

Die Zahl war offenbar eine Anspielung auf die Summe, die Fox News wegen Verleumdungsvorwürfen an den Wahlmaschinenhersteller Dominion zahlen muss. Der rechte Sender hatte sich im April nach falschen Wahlbetrugsvorwürfen gegen Dominion im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2020 zur Zahlung von 787.5 Millionen Dollar (rund 730 Millionen Euro) bereit erklärt, um in letzter Minute einem Verleumdungsprozess zu entgehen. Dominion hatte Fox News auf 1.6 Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt.

Das Weisse Haus hat mit Humor auf eine Einblendung des rechten Nachrichtensenders Fox News reagiert, in der US-Präsident Joe Biden wegen der Anklage gegen seinen Vorgänger Donald Trump als «Möchtegern-Diktator» bezeichnet wurde. «Es gibt wahrscheinlich etwa 787 Millionen Dinge, die ich darüber sagen kann», sagte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch zu Journalisten. Sie wolle aber nicht weiter auf das Thema eingehen.

Als Donald Trump das Gericht in Miami verlassen will, springt ein Demonstrant vor den schwer bewachten SUV. Seine Aktion hat der Mann lange geplant. t-online sprach mit ihm.

Ein kurzer Schreckmoment. In dem Augenblick, als Donald Trump im gepanzerten SUV aus der Tiefgarage des Bundesgerichts in Miami gefahren wird, springt ein Mann vor das Auto des Ex-Präsidenten. Bekleidet mit einem Sträflingsanzug hält er ein Plakat in den Händen, auf dem zu lesen ist: «Lock him up», also «Sperrt ihn weg».