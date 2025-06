In einer Pressekonferenz am Samstagvormittag bestätigt Tim Walz den Tod von Melissa Hortman und ihrem Ehemann, der ebenfalls angeschossen wurde. Hoffman und seine Ehefrau mussten operiert werden, überlebten jedoch.

Ziele des Angriffs waren dem TV-Sender Fox 9 zufolge einerseits der Senator John Hoffman und andererseits die Kongressabgeordnete Melissa Hortman. Es waren offenbar zwei verschiedene Angriffe in ihren jeweiligen Häusern. Beide gehören den Demokraten an.

Am Samstag wurden zwei demokratische Politiker in Minnesota angeschossen, wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten. Es soll sich dabei um gezielte Angriffe gehandelt haben, berichtet « NBC News » in Berufung auf Gouverneur Tim Walz. Die Situation werde derzeit von den staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden untersucht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (Ortszeit) wurden im US-Bundesstaat Minnesota zwei demokratische Politiker in ihren Häusern angeschossen. Der Täter schoss auch auf ihre Partner. Die Kongressabgeordnete Melissa Hortman und ihr Ehemann haben den Angriff nicht überlebt.

Journalistin in Tel Aviv beschreibt «Totenstille im ganzen Land»

Im Konflikt zwischen Israel und Iran ist keine Deeskalation in Sicht. Nach den israelischen Angriffen von Freitag startete der Iran Gegenangriffe mit Drohnen und Raketen, seitdem ist Israel in Alarmzustand. Die Journalistin Sarah Cohen-Fantl ist mit ihrer Familie in Tel Aviv.

Die Bilder der Angriffe gehen gerade um die Welt. Die Eskalation zwischen Israel und Iran dauert weiter an. In der Nacht feuerte der Iran nach Angaben des israelischen Militärs Hunderte ballistische Raketen ab, am Morgen ⁠meldete die Raketenwarn-App weitere Drohnenangriffe. In verschiedenen Landesteilen gab es Einschläge, auch in und um Tel Aviv kam es zu Explosionen.