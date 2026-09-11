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15-Jähriger treibt tagelang im Meer – und wird gerettet

15-Jähriger treibt tagelang im Meer – und wird gerettet

11.09.2026, 21:3711.09.2026, 21:37
Alaska: 15-Jähriger nach Tagen auf See gerettet.
Mehrere Tage lang musste der Bub auf See ausharren, bevor er am Montag gerettet wurde.Bild: sc/x.com

Nach tagelanger Suche nach Vermissten auf einem Fischerboot haben Einsatzkräfte in Alaska einen 15-Jährigen lebend aus dem Wasser im Beringmeer gerettet. Der Jugendliche sei stark unterkühlt und auf dem gekenterten Boot sitzend aufgefunden worden, schrieb die örtliche Küstenwache. Zwei weitere Bootsinsassen Mitte 30 hätten nur noch tot geborgen werden können. Dabei handelt es sich um einen Bruder und einen Cousin des Überlebenden, bestätigte die Küstenwache der dpa.

Die Gruppe sei am Freitag aufgebrochen. Die Küstenwache sei informiert worden, nachdem die zwei Männer und der Teenager nicht wie geplant am Sonntag zurückgekehrt seien. Die Suche habe wegen schwieriger Wetterbedingungen erst am Montag beginnen können.

Eine Flugzeugbesatzung der Küstenwache entdeckte den 15-Jährigen demnach am Montagmittag. Die Einsatzkräfte hätten ein Rettungsfloss und Überlebensausrüstung abgeworfen und die Stelle mit Leuchtsignalen markiert. Ein Schiff in der Nähe nahm den Jugendlichen anschliessend auf. (sda/dpa)

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