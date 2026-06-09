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Gericht pfeift Trump zurück: Keine 100'000 Dollar für Facharbeiter-Visum

Gericht pfeift Trump zurück: Keine 100'000 Dollar für Facharbeiter-Visum

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump muss nach einem Gerichtsurteil bei ihren verschärften Visa-Regeln zurückrudern.
09.06.2026, 02:5809.06.2026, 02:58

Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts hob die Pflicht zur Zahlung einer Antragsgebühr von 100'000 US-Dollar (knapp 80'000 Franken) für das sogenannte H-1B-Visum auf. Mit diesem Arbeitsvisum können US-Firmen hoch qualifizierte Beschäftigte wie zum Beispiel Programmierer für mehrere Jahre ins Land holen. Bevor die Trump-Regierung die Gebühr auf 100'000 Dollar hochsetzte, waren einige Tausend Dollar dafür fällig gewesen.

President Donald Trump speaks at Custer Farms in Chippewa Falls, Wis., Friday, June 5, 2026. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Trump
Ein weiteres Mal wird der US-Präsident von einem Gericht zurückgepfiffen.Bild: keystone

Das Gericht ist der Auffassung, dass die Trump-Regierung damit in einen Bereich eingegriffen habe, der eigentlich dem Kongress vorbehalten sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann noch Berufung eingelegt werden, was die Regierung laut US-Medienberichten auch vorhat.

Die Trump-Regierung hatte im Herbst 2025 die 100'000-Dollar-Gebühr eingeführt. Sie argumentierte, dass in der Vergangenheit die Beantragung eines solchen Visums gezielt ausgenutzt worden sei, um amerikanische Arbeitskräfte durch niedriger bezahlte aus dem Ausland zu ersetzen. Mehrere Bundesstaaten klagten gegen die Erhöhung und befürchteten einen Personalmangel zum Beispiel im medizinischen Bereich. (sda/dpa)

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