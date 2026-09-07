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Nach Gewässern will Trump nun auch einen Bundesstaat umbenennen

Nach Gewässern will Trump nun auch einen Bundesstaat umbenennen

Den Golf von Mexiko hat US-Präsident Donald Trump schon umbenannt, auch einen See an der Grenze zu Kanada, nun nimmt er sich einen Bundesstaat im Südwesten der Vereinigten Staaten vor: Aus New Mexico soll «New America» werden.
07.09.2026, 08:2307.09.2026, 08:23

Das legte zumindest ein Post Trumps in sozialen Medien nahe, der eine Karte des Bundesstaats zeigte, auf der das Wort «Mexico» durchgestrichen und mit «America» ersetzt war.

epa13212685 US President Donald Trump makes an announcement on taking action to expand meat-processing options for US farmers and ranchers in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, ...
Kriegt nicht genug: Donald Trump regt die nächste Namensänderung an.Bild: keystone

Die Antwort aus dem Bundesstaat kam prompt. «Der Name New Mexico steht nicht zur Debatte», schrieb die Gouverneurin des Bundesstaats, die Demokratin Michelle Lujan Grisham, auf der Plattform X. Dieser habe schon existiert, bevor es die Vereinigten Staaten überhaupt gegeben habe.

Sie warf dem Republikaner Trump vor, vom Iran-Krieg und dem starken Anstieg der Benzinpreise ablenken zu wollen. Während das Weisse Haus seine Zeit damit verschwende, Landkarten auszumalen, sorge ihr Team in «Nuevo México» für Fortschritte, etwa bei der Gesundheitsversorgung oder kostenloser Kinderbetreuung, schrieb sie. Die Gouverneurin unterstrich mit dem spanischsprachigen Namen des Bundesstaats wohl die tiefe Verankerung der spanischsprachigen Bevölkerung und deren Geschichte in New Mexico.

Will Trump wirklich auch einen Ozean umbenennen?

Trump hat in seiner zweiten Amtszeit seit Anfang 2025 schon mehrere Umbenennungen verfügt. Zuerst taufte er den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» um. Jüngst ordnete er die Umbenennung des Sees Lake Ontario, durch den die Grenze zu Kanada verläuft, in «Lake America» an.

Trump sinnierte bei der Unterzeichnung der Verordnung zur Umbenennung des Grenzsees: «Wir haben einen Golf und einen See. Jetzt fehlt uns nur noch ein Ozean. Vielleicht werden wir also den Namen des Atlantiks und/oder des Pazifiks ändern müssen.» (sda/dpa)

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17 Kommentare
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Das Dreizahn
07.09.2026 08:54registriert Juni 2020
Man sieht, er kümmert sich um die wirklich wichtigen Dinge dieser Tage... Übrigens: Wo bleiben die restlichen Epstein-Files?
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MaLiMaRe
07.09.2026 08:56registriert August 2025
Ob Trump wohl weiss, dass "Amerika" eigentlich der Name des Kontinents ist, und nicht der seines Landes?
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FrancoL
07.09.2026 09:07registriert November 2015
Es wird immer lächerlicher und scheint kein Ende zu nehmen. Aber auch für die USA, wie bestellt so geliefert. Wer heute noch diesem Volpfosten die Stange hält, hat nichts besseres verdient.
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