Folgen des Klimawandels nehmen laut Bericht deutlich zu

Mehr «Wissen»

Hunderttausende Hitzetote, wirtschaftliche Einbussen und krasse Wetterextreme: Die gesundheitsgefährdenden Folgen des Klimawandels haben einem aktuellen Bericht zufolge im vergangenen Jahrzehnt deutlich zugenommen.

Die Gegenmassnahmen blieben hingegen deutlich dahinter zurück, warnt ein Team unter Federführung des University College London im Fachjournal «The Lancet».

Pro Jahr gab es laut dem Bericht zwischen 2016 und 2023 im Schnitt mehr als 540'000 hitzebedingte Todesfälle – 68 Prozent davon seien auf den Klimawandel zurückzuführen. In den zehn Jahren davor lag dieser Anteil demnach bei 55 Prozent.

Die Autoren des Berichts schätzen zudem, dass sich im vergangenen Jahr durch Hitzewellen die weltweite Wirtschaftsleistung um 0,91 Prozent verringert hat. Dies entspricht demnach 1,07 Billionen US-Dollar.

Daneben werden Dürren häufiger. Dem Bericht zufolge litt 2025 mehr als die Hälfte der weltweiten Landfläche mindestens einen Monat lang unter extremer Dürre – der zweithöchste Stand jemals. (sda/dpa)