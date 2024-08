Neue «John Wick»-Serie geplant – Keanu Reeves als Produzent

John Wick muss weitermeucheln, um selbst zu überleben: Die Action-Erfolgsreihe, von der es mittlerweile vier Kinofilme gibt, soll im Serien-Format fortgesetzt werden.

Hollywood-Star Keanu Reeves (59, «Speed», «Matrix») schlug im vorigen Jahr zum vierten Mal als der Auftragskiller John Wick in dem Action-Thriller «John Wick: Kapitel 4» zu. Nun plant er eine Fortsetzung der «John Wick»-Saga als Serien-Format, nicht als Schauspieler, sondern als ausführender Produzent. Lionsgate Television arbeitet an einer Serie mit dem Titel «John Wick: Under the High Table», die thematisch an den vierten Kinofilm anknüpfen soll.