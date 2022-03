US-Senat stimmt für Abschaffung der Zeitumstellung

Der US-Senat hat am Dienstag eine Gesetzesvorlage verabschiedet, welche die Zeitumstellung abschaffen will. Das bedeutet, dass in den USA ab 2023 nur noch die Sommerzeit gelten könnte. Die Vorlage wurde im Senat einstimmig verabschiedet. Sie deckt sich damit mit der öffentlichen Meinung: Einer Umfrage zufolge befürwortet eine Mehrheit der Menschen in den USA eine Abschaffung der Zeitumstellung.

Der US-Kongress. Bild: EPA

Der republikanische Senator Marco Rubio ist einer der Initianten der Vorlage. Er sagte am Dienstag im Kongress, es gäbe dringendere Themen, mit denen die USA konfrontiert seien. Aber: «Wenn wir das durchsetzen können, müssen wir diesen Blödsinn nicht mehr machen.»

Die Gesetzesvorlage muss jetzt noch vom Repräsentantenhaus und von US-Präsident Joe Biden abgesegnet werden. Wird sie angenommen, so würde ab November 2023 die Winter- oder Normalzeit abgeschafft. (lak)