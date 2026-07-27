bedeckt23°
DE | FR
burger
International
USA

3 Tote und mehrere Verletzte nach Schiesserei in Seattle

Police officers respond to a shooting at Seattle Center during the Bite of Seattle food festival Sunday, July 26, 2026, in Seattle, Wash. (AP Photo/Lindsey Wasson) Seattle Shooting
Die Schiesserei passierte beim Seattle Center.Bild: keystone

Schüsse in Seattle: 3 Tote, Verdächtiger festgenommen

27.07.2026, 04:1627.07.2026, 10:08

Auf einem Festival in der US-Westküstenstadt Seattle sind mindestens drei Menschen Behörden zufolge durch Schüsse getötet worden. Weitere vier Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Veranstaltungsgelände des Seattle Center im Bundesstaat Washington verletzt worden, berichteten US-Medien von einer Pressekonferenz der Polizei.

Zuvor hatte Bürgermeisterin Katie Wilson mitgeteilt, dass ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Wilson sagte der stellvertretende Polizeichef Tyrone Davis Medienberichten zufolge, dass neben dem Festgenommenen nach einer weiteren Person gesucht werde. Die beiden hätten vermutlich auf dem Festival aufeinander geschossen, zitierte der US-Sender CNN Davis. Zwei Menschen starben demzufolge bereits vor Ort, ein dritter Mensch erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Bürgermeisterin: «Akt schrecklicher Gewalt»

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Auch gab es keine weiteren Informationen zu dem Festgenommenen. Bürgermeisterin Wilson sprach von einem «Akt schrecklicher Gewalt». Auf dem Gelände des Seattle Center, das im Zentrum der Stadt im Nordwesten der USA liegt, fand am Wochenende das «Bite of Seattle»-Festival statt – ein Food Festival mit Dutzenden Ständen, das nach Angaben der Organisatoren jedes Jahr mehrere hunderttausend Besucher anzieht.

Die «Seattle Times» und andere Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen plötzlich Panik infolge der Schüsse ausgebrochen sei und verängstigte Menschen die Flucht ergriffen hätten. «Waffengewalt verändert Familien für immer», sagte Wilson in der Mitteilung weiter. An die Opfer und Angehörigen gerichtet fügte sie hinzu: «Seattle trauert mit Ihnen, und wir werden Ihnen in den vor uns liegenden schweren Tagen zur Seite stehen.» Der Vorfall werde in den kommenden Tagen untersucht und die Öffentlichkeit «transparent» über die Ermittlungsergebnisse informiert.

Police respond to a shooting at Seattle Center during the Bite of Seattle food festival Sunday, July 26, 2026, in Seattle, Wash. (AP Photo/Lindsey Wasson) Seattle Shooting
Bild: keystone

Der nichtstaatlichen Organisation Gun Violence Archive zufolge, die Schusswaffenvorfälle in den USA dokumentiert, gehört dieser Zwischenfall zu den mindestens 271, die sich in diesem Jahr bereits in den USA ereignet hätten und bei dem mindestens vier Menschen von Kugeln getroffen wurden. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Militrätransporter A400M steht erstmals als Löschflugzeug im Einsatz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
12
Ölpreis fällt nach US-Angriffspause im Iran deutlich
Nach dem Ende der US-Angriffsserie im Iran hat der Ölpreis zu Wochenbeginn deutlich nachgegeben. Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent lag zeitweise bei ungefähr 92 US-Dollar je Barrel (159 Liter) und damit mehr als 5 Prozent im Minus.
Zur Story