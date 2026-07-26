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Schon wieder: Rumänien schiesst Drohne im eigenen Luftraum ab

Schon wieder: Rumänien schiesst Drohne im eigenen Luftraum ab

26.07.2026, 11:5926.07.2026, 11:59
An F-16 Falcon Romanian aircraft flies by during a show of military and acrobatic aviation near the Heroes Cross on Caraiman Peak on top of Bucegi mountains, in Busteni, Romania, Tuesday, Aug. 26, 202 ...
Eine rumänische F-16. (Archivbild) Bild: keystone

Die rumänische Luftwaffe hat weitere fremde Drohnen im eigenen Luftraum abgeschossen. Nachdem der Pilot eines rumänischen F-16-Kampfjets am Freitag ein derartiges Fluggerät im Osten des Landes mit einer Rakete eliminiert hatte, kam es am Samstag und am Sonntagmorgen zu weiteren Abschüssen von Drohnen, die in rumänisches Hoheitsgebiet eingedrungen waren. Das teilte das rumänische Verteidigungsministerium auf seiner Webseite mit. Erste Anzeichen deuten auf eine russische Herkunft der Flugobjekte hin.

In allen Fällen seien die Einsätze über unbewohntem Gebiet erfolgt, so dass für die Bevölkerung am Boden keine Gefahr bestanden habe, hiess es in der Mitteilung des Ministeriums. Am Samstag sei eine fremde Drohne in Sfantu Gheorghe (Kreis Tulcea), am Sonntagmorgen eine weitere nahe der Grenzstadt Sulina im Donaudelta abgeschossen worden.

Über die Herkunft der Fluggeräte machten die Behörden bislang keine eindeutigen Angaben. Die am Freitag abgeschossene Drohne sei vom Typ Schahed gewesen, teilte die rumänische Staatsanwaltschaft nach einer Untersuchung der Trümmer fest. Diesen Drohnentyp verwendet in der weiteren Region nur Russland.

Rumänien hat eine rund 600 Kilometer lange Grenze zu der von Russland angegriffenen Ukraine. In der Vergangenheit waren mehrere Dutzend russische Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Um sie abschiessen zu können, hatte Bukarest erst im Vorjahr gesetzliche Grundlagen geschaffen. Die Elimination der Drohne am Freitag nahe Padina (Kreis Buzau) war der erste Abschuss dieser Art, den die rumänische Luftwaffe im eigenen Hoheitsgebiet durchführte. (sda/dpa)

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Rumänien schiesst fremde Drohne im eigenen Luftraum ab
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