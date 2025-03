Bild: keystone

Gene Hackman: Polizei gibt Todesursache bekannt

Ihr Tod hielt Hollywood in Atem und löste zahlreiche Spekulationen aus. Nun steht fest, wie Gene Hackman und seine Frau Betsy wirklich gestorben sind.

Jennifer Doemkes / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Am 26. Februar wurden Hollywoodstar Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa sowie einer ihrer drei Hunde leblos in ihrem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico aufgefunden. Die Umstände warfen Fragen auf und wurden von der Polizei als «verdächtig genug» eingestuft, um eine umfassende Untersuchung einzuleiten.

Arakawas Leiche lag auf dem Badezimmerboden, Hackmans lebloser Körper im Eingangsbereich. Eine Auswertung seines Herzschrittmachers ergab, dass dieser am 17. Februar aufgehört hatte zu funktionieren. Neben dem toten Hund wurden zwei weitere lebend gefunden. Wie aus einem Durchsuchungsbefehl hervorgeht, war die Eingangstür leicht geöffnet. Von einem Verbrechen wurde aber zunächst nicht ausgegangen.

Eine «umfassende Untersuchung» zu Gaslecks und Kohlenmonoxid kurz nach dem Auffinden der Leichen blieb ohne «nennenswerte Ergebnisse». Auch eine erste Autopsie liess keine Rückschlüsse auf eine Kohlenmonoxidvergiftung zu. Zudem sei keine äussere Gewalteinwirkung festzustellen gewesen.

Auf einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag Ortszeit gab die Polizei nun die neuesten Ergebnisse der Ermittlungen bekannt. Dabei enthüllte Gerichtsmedizinerin Dr. Heather Jarrell, woran Gene Hackman und Betsy Arakawa wirklich starben. Demnach starb die 56-Jährige an den Folgen einer Infektion mit dem Hantavirus.

Hackman starb ebenfalls eines natürlichen Todes infolge einer hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung in Zusammenspiel mit einer Alzheimer-Erkrankung. Die Todeszeitpunkte scheinen nicht zusammenzuhängen. So gehen die Ermittlungen davon aus, dass Betsy Arakawa Tage vor ihrem Ehemann starb. Aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung hatte der 95-Jährige wohl nicht erkannt, dass seine Frau verstorben war.

Verwendete Quellen: