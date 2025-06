Ministerpräsident von Israel, Benjamin Netanjahu. Bild: sda

Israel greift Iran an – Netanjahu kündigte Operation an Klagemauer an

Hatte Netanjahu bereits am Vortag verraten, was geplant war? Ein Zettel an der Klagemauer hätte bereits Hinweise auf den bevorstehenden Angriff geben können.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Angriffe der israelischen Streitkräfte auf den Iran offenbar bereits am Vortag versteckt angedeutet. So hinterliess er eine Botschaft an der Klagemauer in Jerusalem, die auf die Aktion hinwies.

Auf dem Zettel, den er am Donnerstag in eine Lücke der Klagemauer steckte, stand ein Vers aus der Thora: «Siehe, das Volk wird sich erheben wie ein grosser Löwe.» Der Inhalt wurde am Freitagmorgen nach dem Angriff veröffentlicht. Die Operation trägt den Namen «Rising Lion», zu Deutsch «Aufsteigender Löwe». Der Name bezieht sich offensichtlich auf ebenjenen Vers.

Der Besuch der Klagemauer fand im Rahmen eines Staatsbesuchs des argentinischen Präsidenten Javier Milei statt. Die Visite war dabei möglicherweise Teil einer Strategie, um die iranische Führung von dem bevorstehenden Angriff abzulenken, berichtet die «Jerusalem Post». Dazu gehörten demnach mehrere fingierte Falschmeldungen, das Erfinden eines Urlaubsplans und vereinbarte Gespräche mit den USA über das Atomabkommen.

Am frühen Freitagmorgen griff Israel dann schliesslich den Iran an. Dabei attackierte Israel mehrere Orte in Verbindung mit dem iranischen Atomprogramm und tötete dabei mehrere ranghohe Repräsentanten des iranischen Kommandos und Wissenschaftler. (nib)