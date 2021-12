Laut der Gesellschaft Pacific Gas and Electric stürzten durch den Sturm Strommasten um. Seit dem ersten Weihnachtstag sei die Stromversorgung für fast 50'000 Haushalte wiederhergestellt worden. Am Flughafen von Seattle führte der Schneefall zu Verspätungen. Flugzeuge mussten enteist werden. (cst/sda)

Vierjähriger bekommt an Querdenker-Demo Pfefferspray ab – so reagiert die Mutter

Wegen politischer Spaltung – bereits wieder Neuwahlen in der jungen Republik Barbados

Nach der Lossagung von der britischen Krone ist in der neuen Republik Barbados eine vorgezogene Parlamentswahl ausgerufen worden. Bereits am 19. Januar sollen die Bürger des karibischen Inselstaates an die Urnen gehen, wie Premierministerin Mia Mottley in einer Fernsehansprache verkündete.