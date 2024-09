P. Diddy wird in New York wegen Sexhandels angeklagt. Bild: keystone

P. Diddy wegen Sexhandels angeklagt – doch das ist längst nicht der einzige Skandal

Sean Combs aka P. Diddy macht seit Jahrzehnten Schlagzeilen wegen Missbrauchsvorwürfen – eine Übersicht zu den Skandalen des Musikers.

P. Diddy wurde am Montag in New York festgenommen. Eine US-Gerichtsreporterin meldete, dass der Rapper wegen Erpressungsverschwörung und Sexhandels angeklagt wurde. Die Vorwürfe sind laut CNN Teil einer umfassenden, 14-seitigen Beschwerde. Laut dem Anwalt des Musikers, Marc Agnifilo, werde der Angeklagte Musikmogul für «nicht schuldig» plädieren.

Gegen Sean Combs, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heisst, liegen jedoch bereits seit 2023 mehrere Zivilklagen wegen Vergewaltigung und Missbrauchs vor. Im März wurden deswegen zwei seiner Häuser durchsucht. Doch die Skandalgeschichte des Musikers reicht bis in die 90er-Jahre zurück. Eine Timeline.

P. Diddys Imperium

Sean Combs, auch bekannt unter seinen Pseudonymen Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, Puffy oder Swag, gründete in den 90er-Jahren das Plattenlabel Bad Boy Records. Lange Zeit gehörte das Label zu den einflussreichsten seiner Zeit. Stars wie Pitbull, Machine Gun Kelly oder Notorious Big waren dort unter Vertrag.

P. Diddy im Mai 2014 während der Abschlussfeier an der Howard University in Washington. Bild: keystone

Im Jahr 2005 verkaufte Combs dann einen 50-prozentigen Anteil von Bad Boy Records an die Warner Music Group und soll dort laut dem Forbes-Magazin einen 30-Millionen-Dollar-Deal gemacht haben. Weiter gründete der Musiker mehrere Spirituosenmarken und ein Modelabel. So stand P. Diddy 2022 auf Platz 14 der «Forbes»-Liste der bestbezahlten Entertainer und verdiente in diesem Jahr schätzungsweise 90 Millionen Dollar.

Mit dem Erfolg kam für den Musiker auch Einfluss und Macht, was er missbrauchte.

P. Diddys Timeline der (sexuellen) Gewalt

1990: In einer Klage vom November 2023 sagte Liza Gardner laut dem People-Magazin aus, dass Combs und der R&B-Sänger Aaron Hall sie und ihre Freundin im Jahr 1990 sexuell missbraucht hätten. Gardner sei zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und somit minderjährig gewesen.



1991: Kurz nach Gardner meldete sich Joi Dickerson-Neal zu Wort und meinte, wie Newsweek schrieb, dass Combs sie im Alter von 19 Jahren unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht habe. Der Musiker soll den Übergriff gar aufgezeichnet und ein Video davon herumgeschickt haben.

April 1999: Sean Combs wurde wegen Körperverletzung an dem amerikanischen Journalisten Steve Stoute festgenommen. Der Rapper bekannte sich des Angriffs schuldig; nachdem er sich jedoch bei Stoute entschuldigt hatte, liess dieser laut der Los Angeles Times die Anklage fallen.

Dezember 1999: Zu dieser Zeit war P. Diddy mit der Sängerin Jennifer Lopez liiert. Nachdem es zu einer Schiesserei in einem Club in New York gekommen war, wurde der damals 30-Jährige wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet, weil die Polizei eine Waffe in seinem Auto fand. J.Lo wurde laut der New York Post dabei ebenfalls festgenommen. Sie sprach damals von der «schlimmsten Nacht in [ihrem] Leben».

2003: Im Dezember 2023 wurde eine weitere Klage gegen den Musiker eingereicht. So sollen 20 Jahre zuvor Combs, der ehemalige Bad-Boy-Präsident Harve Pierre und eine dritte Person ein damals 17-jähriges Mädchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Das Mädchen wird in der Anklageschrift Jane Doe genannt.

P. Diddy und Cassandra Ventura

2005: Den wohl grössten Vorwurf gegen P. Diddy macht die Sängerin Cassandra Ventura. 2005 unterzeichnete die Sängerin einen Vertrag mit Bad Boy Records für zehn Alben. P. Diddy war damals Mitte 30 und Ventura 20.

Cassandra Ventura macht P. Diddy schwere Vorwürfe. Bild: getty images / keystone / watson

2007: Im Jahr 2007 wurden die beiden erstmals ein Paar. Im Nachhinein meinte die Musikerin laut der New York Times, dass der Rapper bereits zu dieser Zeit «den Grundstein für die manipulative und zwanghafte romantische und sexuelle Beziehung» mit ihr gelegt habe. In einer ebenfalls 2023 eingereichten Klage behauptet die Sängerin, dass Diddy sie über ein Jahrzehnt hinweg missbraucht habe. Der Musiker soll Ventura mit Drogen vollgepumpt, sie geschlagen und sie gezwungen haben, Sex mit Prostituierten zu haben, während er filmte. In der Anklage wird ein Vorfall beschrieben, bei dem P. Diddy seiner damaligen Freundin so lange ins Gesicht getreten haben soll, bis sie sich übergab.

Sean Combs erscheint bei der Premiere von «Can't Stop, Won't Stop». Bild: keystone

2012: Combs und Ventura haben sich im Laufe ihrer Beziehung mehrmals getrennt. Während einer Trennung im Jahr 2012 war Ventura mit dem Musiker Kid Cudi zusammen. Die Sängerin sagte in ihrer Anklage aus, dass P. Diddy daraufhin drohte, das Auto ihres Freundes anzuzünden. Tatsächlich explodierte das Auto des Musikers in seiner Einfahrt zu dieser Zeit. Ein Sprecher von Kid Cudi bestätigte die Explosion gegenüber der New York Times. Ob dies durch die Hand von P. Diddy geschah, wurde nie bestätigt.



Kid Cudi 2017. Bild: Willy Sanjuan/Invision/AP/Invision

2017: Im Jahr 2017 beschuldigte zusätzlich Combs' damalige Privatköchin Cindy Rueda den Rapper der sexuellen Belästigung. Im inzwischen beigelegten Prozess meinte Rueda, dass P. Diddy sie dazu veranlasst habe, ihn und seine Gäste zu bedienen, während diese Sex hatten. Wie das Forbes-Magazin schrieb, meinte Rueda während des Prozesses: «Mr. Combs hat mich gefragt, ob ich ihm Essen nach dem Sex zubereite und gefragt, ob ich mich zu seinem nackten Körper hingezogen fühle.»

P. Diddy an der MET Gala 2023 mit Yung Miami. Bild: Getty Images North America

2018: Cassie Ventura versuchte wiederholt, die Beziehung zu Combs zu beenden. Im September 2018 soll sie das während eines Abendessens getan haben. Die beiden hätten sich dabei gestritten, und Combs soll danach gewaltsam in ihr Haus eingedrungen sein und sie vergewaltigt haben.

Cassandra Ventura 2022. Bild: GC Images

2022: Der Musikproduzent Rodney «Lil Rod» Jones reicht ebenfalls 2023 eine Klage gegen P. Diddy wegen sexueller Belästigung ein. In der Anklage meint der Produzent laut TMZ, Combs habe ihn 2022 über einen Zeitraum von einem Jahr sexuell genötigt, als Jones in dessen Zuhause wohnte und an der Produktion von «The Love Album: Off the Grid» arbeitete.

2023: Im November 2023 sammelten sich insgesamt fünf Klagen gegen P. Diddy wegen sexuellen Missbrauchs. Zur Erinnerung, die fünf Klägerinnen und Kläger sind: Liza Gardner (1990), Joi Dickerson-Neal (1991), Jane Doe (2003), Cassandra Ventura (2005–2018) und Rodney Jones (2022–2023). Die Privatköchin Cindy Rueda wäre eine sechste Klägerin, sie hat aber den Prozess beigelegt.

25. März 2024: Agenten der Homeland Security durchsuchten zwei von P. Diddys Villen in L.A. und Miami. Die Untersuchung wurde eingeleitet, da gegen den Musiker Vorwürfe des Sexhandels aufkamen. Die Ermittlungen dauern noch an.

17. Mai 2024: Alle Anschuldigungen der Klagenden und die Vorwürfe des Sex Trafficking bestritt P. Diddy immer. Dass der Musiker aber keinesfalls unschuldig ist, zeigt ein Video, das seit Mai CNN vorliegt. Darin sind Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen, die zeigen, wie P. Diddy Cassie Ventura 2016 in einem Hotelgang angreift:

Video: watson/youtube/CNN,9NEWS

Zwei Tage nach Veröffentlichung entschuldigte sich P. Diddy in einem Instagram-Post für sein Verhalten im Überwachungsvideo. Dabei meinte er, dass er seit dem Vorfall psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen habe.

16. September 2024: P. Diddy wird in New York festgenommen. Eine US-Gerichtsreporterin meldete, dass der Rapper wegen Erpressungsverschwörung und Sexhandels angeklagt wurde.

Hass gegen P. Diddy online

Neben den offiziellen Anklagen gegen P. Diddy gibt es online Dutzende von Anschuldigungen, die dem heute 54-Jährigen gemacht werden.

So tauchten nach den Sex-Trafficking-Vorwürfen etwa ältere Videos auf, in denen der Musiker mit dem 16-jährigen Justin Bieber interagiert, in denen sich Bieber offensichtlich unwohl fühlt. Daraufhin kamen Gerüchte auf, dass sich Diddy auch am jungen Sänger vergriffen habe. Dies wurde bisher jedoch weder von Justin Bieber noch von P. Diddy angesprochen.

Ein Auftritt der Sängerin Kesha am Coachella-Festival zeigte zudem, dass auch die Promis in Hollywood nicht mehr viel vom Musiker halten. So änderte die Musikerin die Zeilen ihres Hits «Tik Tok» während ihres Auftritts von «Wake up in the Morning, feeling like P. Diddy» und sang stattdessen: «Waking up, like fuck P. Diddy». Dazu hielt sie den Mittelfinger in die Luft.