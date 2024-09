Trump lehnt weitere Debatte mit Harris ab

Donald Trump hält sich für den Sieger des TV-Duells vergangenen Dienstag. Bild: keystone

Donald Trump will keine weitere TV-Debatte mit Kamala Harris

Donald Trump hat in einem Beitrag auf seiner Plattform «Truth Social» erklärt, dass er nicht an einer weiteren Debatte gegen Kamala Harris teilnehmen wird.

Dies, nachdem die Harris-Kampagne erklärt hatte, die Demokratin sei bereit, an einer weiteren Debatte teilzunehmen, nachdem sich die beiden am Dienstag zum ersten Mal für ein TV-Duell in Philadelphia getroffen hatten.

«Wenn ein Boxer einen Kampf verliert, sind die ersten Worte aus seinem Mund: ‹Ich will eine Revanche›», schrieb Trump und verglich Harris mit einem Boxer, der verloren hat.

Er behauptete, Umfragen hätten ergeben, dass er die Debatte gewonnen habe, ganz im Gegenteil jedoch ergaben Umfragen unmittelbar nach der Debatte, dass die Wähler Harris für stärker hielten.

Der ehemalige Präsident fügte hinzu, dass alle «von Kamala und Joe [Biden] verursachten Probleme» während seiner ersten Debatte gegen Biden im Juni und dann in seiner zweiten Debatte gegen Harris «sehr ausführlich diskutiert» worden seien.

«Es wird keine dritte Debatte geben», beendet Trump seinen Post. (lst)