recht sonnig26°
DE | FR
burger
International
USA

Kuba: Erneuter Strom-Blackout legt ganz Insel lahm

epa13083798 People ride in a bicycle taxi during a power outage in Havana, Cuba, 02 July 2026 (issued 03 July 2026). Six months of a US &#039;maximum pressure&#039; campaign have left Cuba facing a su ...
Während eines Stromausfalls in Havanna, Kuba, fahren Menschen mit einem Fahrradtaxi.Bild: keystone

Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm

06.07.2026, 20:4106.07.2026, 20:42

Auf der Karibikinsel Kuba ist das Stromnetz erneut landesweit zusammengebrochen. Die Ursachen des vollständigen Ausfalls werden untersucht, wie die staatliche Stromgesellschaft UNE auf X mitteilte. Das sozialistische Land steckt in einer schweren Wirtschafts- und Energiekrise. Täglich kommt es zu teils stundenlangen Stromausfällen.

Die Regierung in Havanna macht die Sanktionen der USA für die Krise verantwortlich. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump ein Ölembargo gegen Kuba verhängt. Washington versucht mit verschiedenen Druckmassnahmen, eine wirtschaftliche und politische Öffnung des Karibikstaats nach seinen Vorstellungen zu erzwingen.

Allerdings steht das kubanische Stromnetz wegen jahrzehntelanger mangelnder Investitionen unter Druck. Grosse Teile der veralteten Infrastruktur sind in einem schlechten Zustand. Deshalb fallen immer wieder Kraftwerke aus und müssen notdürftig repariert werden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Grossbrand in den französischen Pyrenäen – Tour-de-France-Etappe ohne Zuschauer im Ziel
Seit Samstagabend wütet in den französischen Pyrenäen ein Grossbrand. Nahe der spanischen Grenze brennen rund 2000 Hektar Land. Etwa 20 Brände sind im Gebirge Südfrankreichs entfacht, dabei werden sechs als kritisch eingestuft. Schau dir die Brände in Südfrankreich im Video an:
Zur Story