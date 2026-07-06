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New York: Flugzeug stürzt in den East River in New York City

Video: watson/nina bürge

Wasserflugzeug stürzt in New York City in den Fluss

06.07.2026, 15:4406.07.2026, 15:44

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Wasserflugzeug in den East River in New York City. Das Flugzeug schien zu tief zu fliegen und anschliessend eine Bruchlandung im Fluss hinzulegen. Schau dir die holprige Landung im Video an:

Video: watson/nina bürge

Zum Zeitpunkt des Absturzes befanden sich laut «BBC» acht Personen im Flugzeug. Die örtliche Feuerwehr konnte alle Passagiere und Piloten unverletzt aus dem Wasser retten.

Das Flugzeug startete in den Hamptons, einer Region am östlichen Ende der Insel Long Island. Wieso das Flugzeug die Notlandung auf dem Wasser hingelegt hat, ist bis anhin noch unklar, wie die «Federal Aviation Administration» berichtet. Man würde dem jedoch nachgehen. Laut dieser hatte das Flugzeug zum Zeitpunkt der Bruchlandung keinen Kontakt zum «Air Traffic Control». (nib)

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