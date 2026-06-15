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Sie war Kate Tanner: «Alf»-Star Anne Schedeen ist tot

Sie war Kate Tanner: «Alf»-Star Anne Schedeen ist tot

15.06.2026, 09:2215.06.2026, 09:22

Sie wurde in der Fernsehserie «Alf» als Kate Tanner berühmt – nun ist die US-Schauspielerin Anne Schedeen im Alter von 77 Jahren gestorben.

ALF / Onkel Albert USA 1987 / Nick Havinga Familie Tanner erwartet Onkel Albert zu Besuch: BENJI GREGORY, ANDREA ELSON, ALF, MAX WRIGHT, ANNE SCHEDEEN Regie: Nick Havinga aka. Onkel Albert / ALF USA 1 ...
Familie Tanner. Anne Schedeen ist rechts im Bild, als Kate Tanner, zu sehen.Bild: www.imago-images.de

Der langjährige Agent der Schauspielerin bestätigte den Tod auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Mehrere Medien hatten darüber berichtet. Sie beriefen sich auch auf einen Facebook-Post von Schedeens Familie auf dem Profil der Schauspielerin.

Anne Schedeen spielte in der erfolgreichen US-Sitcom die Mutter der Tanner-Familie. Diese nimmt den Ausserirdischen Alf bei sich auf, nachdem er mit seinem Raumschiff versehentlich in deren Garage kracht. Das Zottelmonster vom Planeten Melmac bringt das Leben der Tanners mächtig durcheinander, ausserdem trachtet Alf (Ausserirdische Lebensform) nach deren Kater Lucky, denn Katzen sind seine Lieblingsspeise.

Der zottelige Ausserirdische wurde zum TV-Hit

Zu Alfs Markenzeichen zählten auch jede Menge freche Sprüche. Auf Deutsch wurde der Satz «Null Problemo!» legendär. Die Serie lief beim Sender NBC von 1986 bis 1990 in 102 Folgen und wurde auch international zum TV-Hit.

Von dem Serien-Cast lebt nun nur noch Andrea Elson, die Tochter Lynn spielte. 2024 starb im Alter von nur 46 Jahren US-Schauspieler Benji Gregory, der in der Serie Tanner-Sohn Brian verkörperte. Max Wright (Willie Tanner) starb 2019, Alf-Darsteller Michu Meszaros bereits 2016. (hkl/sda/dpa)

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