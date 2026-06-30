Wie die Polizei von St. Louis mitteilte, wurden die Beamten am Freitag an den Tatort alarmiert (Archivbild). Bild: www.imago-images.de

Zehnjähriger soll in den USA Baby in den Kopf geschossen haben

Ein Zehnjähriger soll in den USA einem Baby in den Kopf geschossen haben – jetzt ist dieser wegen Mordes angeklagt.

Matti Hartmann / t-online

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Im US-Bundesstaat Missouri soll ein zehn Jahre alter Junge ein sieben Monate altes Baby erschossen haben. Wie die Polizei von St. Louis mitteilte, wurden die Beamten am Freitag an den Tatort alarmiert.

Im Haus fanden die Cops das angeschossene Baby, sie brachten es im Streifenwagen ins nächste Krankenhaus. Doch jede Hilfe kam zu spät, das kleine Mädchen starb.

Mordanklagen gegen Mann und Kind

Berichten von US-Medien zufolge wurde der mutmassliche Schütze wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Der 10-Jähirge wurde festgenommen. Beim Verhör soll er erklärt haben, er habe gewusst, wo er in dem Haus eine Waffe finden konnte. Die Pistole lag demnach unter der Matratze des 19 Jahre alten Vaters des Babys. Der Zehnjährige habe die Waffe dort bereits früher berührt und auch in die Hände genommen.

Am Freitag soll der Junge dem Baby dann in den Kopf geschossen haben, hiess es weiter. Der 19 Jahre alte Vater des Säuglings sei nun unter anderem wegen Kindeswohlgefährdung mit Todesfolge und Mord zweiten Grades angeklagt.

In welchem Verhältnis der Zehnjährige und das Baby standen, wurde vorerst nicht bekannt. Laut dem lokalen TV-Sender First Alert 4 ist der Junge die jüngste Person, die jemals wegen Mord ersten Grades im US-Staat Missouri angeklagt wurde.