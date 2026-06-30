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WM: Deutschland scheitert im Penaltyschiessen sensationell an Paraguay

Boston Stadium, Boston MA, 06/29/2026 - SPORTS/WORLD CUP: GERMANY vs. PARAGUAY - Paraguayan players - Match between GERMANY and PARAGUAY, valid for the second phase of the 2026 FIFA World Cup, WM, Wel ...
Riesenjubel bei den Einen, Fassungslosigkeit bei den Anderen: Paraguay wirft Deutschland aus der WM.Bild: www.imago-images.de

Deutschland scheitert im WM-Sechzehntelfinal! Paraguay sorgt für Riesensensation

Deutschland scheitert im WM-Sechzehntelfinal überraschend an Paraguay. Das Team von Julian Nagelsmann unterliegt im Penaltyschiessen 4:3. Die Verlängerung hatte 1:1 geendet.
29.06.2026, 21:3030.06.2026, 02:16

Orlando Gill macht sich beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Deutschland zum Helden von Paraguay. Der Goalie parierte gegen Deutschland die Schüsse von Kai Havertz und Nick Woltemade. Weil Jonathan Tah den sechsten Penalty über das Tor schoss und José Canale wenig später Manuel Neuer bezwang, steht Paraguay im WM-Achtelfinal.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Für die DFB-Elf, die als Mitfavorit auf den Titel in die USA gereist ist, ist das Endresultat umso bitterer, weil zuvor ein umstrittener Schiedsrichter-Entscheid für Gesprächsstoff gesorgt hatte. In der 105. Minute hatte Jonathan Tah schon die ganze deutsche Nationalmannschaft erlöst, nachdem er nach einem Corner per Kopfball zum vermeintlichen 2:1 traf. Doch: Schiedsrichter Jalal Jayed liess das Tor nach einer VAR-Intervention nicht zählen – Goalie Orlando Gill soll zuvor gefoult worden sein.

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Auch ohne diese Szene wäre die Leistung Deutschlands im Sechzehntelfinal jedoch ungenügend gewesen. Trotz permanenter Dominanz war es der Mannschaft von Julian Nagelsmann während 120 Minuten nicht gelungen, die Abwehr von Paraguay mehr als einmal zu bezwingen.

In der 54. Minute war es ausgerechnet Kai Havertz gewesen – der erste Penaltyschütze Deutschlands, der später an Gill scheiterte –, der zum 1:1 ausgeglichen hatte. Zuvor war Paraguay in der ersten Halbzeit trotz 80 Prozent Ballbesitz Deutschlands überraschend in Führung gegangen.

In der 42. Minute war es Matias Galarza, der den Ball in die Mitte des Strafraums brachte. Dort köpfte der allein gelassene Julio Enciso aus wenigen Metern an Manuel Neuer vorbei zum 1:0. Es war nicht nur der erste Treffer der Partie, sondern auch das erste Goal von Paraguay in einer K.o.-Phase einer WM.

Das Tor von Julio Enciso.Video: SRF

Ob Paraguay in dieser K.o.-Phase nochmals treffen kann, zeigt sich am 4. Juli um 23.00 Uhr Schweizer Zeit. Im Achtelfinal heisst der Gegner entweder Frankreich oder Schweden.

Deutschland - Paraguay 1:1 (1:1, 0:1) n.V., 3:4 i.P.
Foxborough. 63'945 Zuschauer. SR Jayed.
Tore: 42. Enciso (Galarza) 0:1. 54. Havertz (Wirtz) 1:1.
Penaltyschiessen: Havertz (Gill hält), Mauricio 0:1, Kimmich 1:1, Gómez 1:2, Musiala 2:2, Galarza 2:3, Woltemade (Gill hält), Sanabria (verschiesst), Amiri 3:3, Balbuena (Neuer hält), Tah (verschiesst), Canale 3:4.
Deutschland: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger (110. Thiaw), Brown; Sané (88. Woltemade), Nmecha (46. Goretzka), Pavlović (79. Anton), Wirtz (110. Amiri); Havertz, Undav (63. Musiala).
Paraguay: Gill; Cáceres (99. Ojeda), Gustavo Gómez, Canale, Alonso (122. Balbuena); Almirón (90. Velázquez), Bobadilla (99. Sanabria), Cubas, Galarza; Ávalos (55. Caballero), Enciso (57. Mauricio).
Verwarnungen: 65. Cubas. 106. Havertz. 115. Musiala. 117. Galarza. (sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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butlerparker
29.06.2026 23:20registriert März 2022
Lewandowski wechselt in die Major Soccer League, Nagelsmann auch?

Sorry, liebe D, wer sich so charakterlos verhält wie das JN in der causa Baumann und bei Undav getan hat, der hat das nicht besser verdient.
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PilivNilloer
30.06.2026 01:31registriert April 2023
Deutschland mit sackschwacher Leistung. Aber diese Entscheidung, das Tor anzuerkennen, muss mir irgendjemand erklären. Komplett gegen die Linie der WM und des Spiels.
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Hansi41
30.06.2026 01:08registriert Februar 2021
Dieser Fußball ist grässlich. Die Qualität zwischen den Spielen der WM und der Champions League liegt um Welten auseinander.
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60
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