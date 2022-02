Finanzbetrug: Trump und zwei seiner Kinder müssen vor Gericht antraben

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss Fragen zu seinen Geschäftspraktiken unter Eid beantworten. Dies entschied ein Richter am Donnerstag.

Droht Ungemach: Donald Trump. Bild: keystone

Richter Arthur Engoron wies Trump und seine beiden ältesten Kinder, Ivanka und Donald Trump Jr., an, den im Dezember von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James ausgestellten Vorladungen Folge zu leisten.

Trump und seine beiden Kinder müssen innerhalb von 21 Tagen zu einer Aussage kommen, sagte Engoron.

Es ist fast sicher, dass gegen das Urteil Berufung eingelegt wird. Sollte bestätigt werden, könnte es den ehemaligen Präsidenten zu einer schwierigen Entscheidung zwingen. Nämlich ob er Fragen beantworten oder schweigen soll, unter Berufung auf sein Recht der fünften Änderung gegen Selbstbelastung.

Auch Trumps Kinder Ivanka und Donald Jr. müssen vor Gericht antraben. Bild: keystone

Trump hatte in der Vergangenheit andere dafür kritisiert, vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.

Generalstaatsanwältin James, eine Demokratin, sagte, ihre Untersuchung habe Beweise dafür aufgedeckt, dass Trumps Unternehmen «betrügerische oder irreführende» Bewertungen von Vermögenswerten wie Golfplätzen und Wolkenkratzern verwendet habe, um Kredite und Steuervorteile zu erhalten.

Knallhart: Generalstaatsanwältin Letitia James Bild: keystone

In einer Gerichtsakte dieser Woche fügte James einen Brief von Trumps langjähriger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei, in dem er ihm riet, sich angesichts der Fragen zu ihrer Genauigkeit nicht mehr auf jahrelange Jahresabschlüsse zu verlassen, die auf der Grundlage der Bewertungen seines Unternehmens erstellt wurden.

Trumps Sprecher wollten noch keine Stellungnahme zum Urteil abgeben.

(bal)