wechselnd bewölkt31°
DE | FR
burger
International
USA

30 Jahre nach Mord an Tupac Shakur: Prozess startet

In this 1993 photo originally provided by Columbia Pictures, rap musician Tupac Shakur is shown in a scene from, &quot;Poetic Justice.&quot; Death Row Records, the hip-hop label that released albums b ...
Der Rapper Tupac Shakur im Jahr 1993.Bild: AP Columbia Pictures

30 Jahre nach Mord an Tupac Shakur: Prozess startet

10.08.2026, 12:2610.08.2026, 12:26

Knapp 30 Jahre nach dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur («All Eyez on Me») beginnt in Las Vegas ein Gerichtsverfahren gegen den mutmasslichen Drahtzieher der Tat.

Der Prozess startet nach Angaben von US-Medien am Montag mit der Auswahl der Geschworenen und dauert voraussichtlich etwa einen Monat. Im Fall einer Verurteilung drohe dem 63-jährigen Verdächtigen eine lebenslange Gefängnisstrafe, hiess es.

Der frühere Gang-Anführer war 2023 in Las Vegas festgenommen und unter anderem wegen Mordes mit Gebrauch einer tödlichen Waffe angeklagt worden. Vor Gericht plädierte er auf nicht schuldig. Zuvor hatte er allerdings mehrfach öffentlich darüber gesprochen, dass er in dem weissen Cadillac gesessen habe, aus dem 1996 in Las Vegas die Schüsse auf Shakur abgefeuert wurden.

Er sei der einzige Insasse aus dem Auto, der noch lebe, hatte er in Interviews gesagt und auch in einer Autobiografie geschrieben. Die tödlichen Schüsse habe aber sein Neffe abgegeben.

Lange fehlten ausreichende Beweise, um den Fall vor Gericht zu bringen. Am Ende hätten unter anderem die eigenen Worte des Festgenommenen die Untersuchungen weitergebracht, hiess es nach Angaben der Polizei.

Ermittler sehen Rache als Tatmotiv

Der 25 Jahre alte Shakur wurde am 7. September 1996 in einem Auto in Las Vegas angeschossen und starb sechs Tage später im Spital. Der Rapper war nach Angaben der Ermittler in der Tatnacht mit Suge Knight, Mitbegründer des für Gangsta-Rap bekannten Labels Death Row Records, unterwegs. In einem Hotel sei es zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein Neffe des Verdächtigen von Shakur und Knight verprügelt worden sei.

Onkel und Neffe gehörten demnach einer südkalifornischen Bande an, die mit der Gang, der Suge Knight nahestand, verfeindet war. Von Rache motiviert habe der Angeklagte eine Waffe besorgt und sie dann im weissen Cadillac den hinten sitzenden Männern gereicht, um auf Shakur und Knight zu schiessen, hiess es.

Songs über Aufstand und Armut

Shakur gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 1990er-Jahre. In zahlreichen Liedern porträtierte er ein Leben als Gangster und rief zum Aufstand gegen Rassismus und die Armut in den schwarzen Ghettos auf. Der Hip-Hop-Star war zeitweise in Drogenhandel und andere Kriminalität verwickelt, er kam auch ins Gefängnis. Millionen Fans weltweit verehren den Rapper und seine Musik noch immer. (sda/dpa)

Rapperin Ikkimel war zu Gast im ZDF-Morgenmagazin – ratlose Gesichter im Publikum
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956
1 / 75
Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956
1956: Premiere in Lugano! Lys Assia gewinnt mit «Refrain» den allerersten Eurovision Song Contest für die Schweiz.
quelle: hulton archive / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Harry Styles spricht zum ersten Mal über den Tod von Liam Payne
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Eine Million Menschen wegen Tropensturm «Dolphin» evakuiert
Mit heftigem Regen und starken Windböen hat der Tropensturm «Dolphin» den Alltag in Shanghai durcheinandergewirbelt. Selbst der Verkehr auf vier U-Bahn-Linien wurde vollständig eingestellt, weitere verkehrten nur auf verkürzten Strecken, wie die städtischen Verkehrsbehörden mitteilten. Auch der Flugverkehr war beeinträchtigt, sämtliche innerstädtische Fähren und Ausflugsfahrten auf den Flüssen wurden ebenfalls gestoppt.
Zur Story