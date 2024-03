Ein Containerschiff kollidierte in Baltimore mit einer Brücke. Video: twitter/drericding

Diese 15 Bilder und Videos zeigen das Ausmass der Brücken-Katastrophe in Baltimore

Ein Frachter krachte in der Nacht auf Dienstag in eine Brücke in Baltimore, USA. Das Tageslicht zeigt nun, wie gross die Schäden sind. Noch immer werden mehrere Menschen vermisst.

Der Notruf ging mitten in der Nacht ein: Gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei in der US-Stadt Baltimore von einem «teilweisen Einbruch» einer Brücke informiert. Ein Video zeigt den Moment, wo ein Containerschiff in die Francis Scott Key Bridge kracht:

Was genau die Ursache dafür war, ist bislang unbekannt. Allerdings wird über einen Stromausfall an Bord spekuliert, der zur Katastrophe geführt haben könnte. Im folgenden Video ist zu sehen, wie die Lichter aus- und angehen:

Bei Tageslicht wird erst das wahre Ausmass ersichtlich. Grosse Teile der Brücke kollabierten.

Bild: keystone

Mehrere Fahrzeuge, die während des Unglücks die Brücke überquerten, landeten im Wasser. Zwischen 7 und 20 Personen werden vermisst.

Folgendes Video zeigt den Kurs des Containerschiffs an. Die «Dali» startete in Baltimore ihre Reise nach Colombo, Sri Lanka.

Die Besatzung des Schiffs sei unversehrt, teilte die Reederei mit.

Bild: keystone

Ein Containerschiff hatte in der Nacht zum Dienstag einen Pfeiler der vierspurigen Francis Scott Key Bridge gerammt und die Brücke damit weitgehend zum Einsturz gebracht.

Bild: AP WJLA

Gemäss ersten Erkenntnissen handle es sich um einen Unfall und nicht um Absicht. «Wir haben keine glaubhaften Indizien für eine Terrorattacke gesehen», sagte der Gouverneur von Maryland.

Bild: AP WJLA

Das Schiff ist fast 300 Meter lang, Patrouillenboote der Polizei sehen daneben fast winzig aus.

Bild: keystone

Auch am Schiff sind erhebliche Schäden zu sehen.

Bild: EPA

Bild: keystone

Weil der Unfall spät bzw. früh in der Nacht passierte, konnten Rettungskräfte nicht sofort nach den Vermissten tauchen.

Bild: keystone

Zunächst konnten nur zwei Personen gerettet werden – eine davon in lebensbedrohlichem Zustand.

Bild: EPA

Gemäss dem Gouverneur des Bundesstaates war der Zustand der Brücke einwandfrei, es habe keine strukturellen Probleme gegeben.

Bild: keystone

Für die Stadt Baltimore führt dies nun zu erheblichen Problemen: Einerseits muss der Verkehr umgeleitet werden, andererseits sind die Häfen derzeit blockiert.

Bild: EPA

(jaw)