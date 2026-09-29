Popstar Rihanna ist dreifaches Mami. Bild: keystone

Rihanna zeigt Bilder ihrer Tochter in Met-Gala-Outfit: «Eine Mini-Riri»

Rihanna wurde schon in zahlreichen Looks zum Hingucker. Einen ihrer bekanntesten trägt nun ihre einjährige Tochter und begeistert die Fans. Rihanna gibt Einblick in ihr Familienleben.

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Im vergangenen Jahr wurde die US-Sängerin zum dritten Mal Mutter. Am 13. September feierte die kleine Rocki Irish Mayers ihren ersten Geburtstag und wie Rihanna in einem neuen Instagram-Post zeigt, steht ihre Tochter ihr auch mit nur zwölf Monaten Lebenserfahrung in nichts nach.

«Wer hat erlaubt, dass ich eine Tochter habe», scherzt die Musikerin zu einer Reihe von Fotos und Videos, die Rocki in diversen Looks zeigt. So trägt sie etwa eine Langhaarperücke ihrer Mutter, Lockenwickler, Diamantohrringe oder ein gelbes Outfit, das Fans stark an einen bekannten Look von Rihanna erinnert. Sie sehen alle Aufnahmen, wenn Sie rechts auf den folgenden Beitrag klicken.

So ist Rocki auf zwei Bildern in einem knallgelben Pelzmantel zu sehen. Ähnlich hatte sich auch ihre Mutter einst bei der Met Gala präsentiert. 2015 erregte sie in einem beinahe königlichen Look auf dem roten Teppich der weltbekannten Modeveranstaltung in New York Aufsehen. «Das Mini-Kleid von der Met Gala», schwärmen Fans nun von dem Pendant, das ihre Tochter trägt. «Genau so habe ich mir eine Mini-Riri immer gewünscht», heisst es in einem weiteren Kommentar.

Sie liebt ihren Kollegen

Rihanna startete ihre Karriere 2005 mit dem Hit «Pon de Replay», der sie international bekannt machte. Ihr Durchbruch kam 2007 mit dem Album «Good Girl Gone Bad», das Hits wie «Umbrella» enthielt und ihr den ersten Grammy einbrachte. Heute zählt sie zu den bekanntesten Stars der US-Musikbranche. Zudem etablierte sie sich mit ihrer Marke Fenty Beauty auch in der Mode- und Kosmetikbranche.

Seit 2019 ist Rihanna offiziell mit Rapper ASAP Rocky zusammen, nachdem sie zuvor jahrelang befreundet waren. Ihr erstes Kind, Sohn RZA Athelston Mayers, wurde im Mai 2022 geboren. Im August 2023 folgte ihr zweiter Sohn Riot Rose Mayers. Im September 2025 kam ihre Tochter Rocki Irish Mayers zur Welt.