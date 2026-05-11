Warum sich Rihanna dieses Kribbelkrabbel aufs Bein tätowieren lässt
Die eigenen Kinder in ihrer artistischen Entfaltung zu unterstützen, ist nichts anderes als gute Erziehung. Insbesondere als Kunstschaffende. Die Popsängerin Rihanna setzt dabei jedoch neue Massstäbe. Während Durchschnittseltern das Kribbelkrabbel ihrer Kinder an den Kühlschrank hängen, sticht es sich Rihanna unter die Haut.
Vom Tattoo-Künstler Keith Scott «Bang Bang» McCurdy liess sich die weltberühmte Sängerin ihr neustes Tattoo stechen. Die kreativen Köpfe hinter dem Design: die gemeinsamen drei Kinder mit A$AP Rocky.
Der dreijährige RZA Athelston, der zweijährige Riot Rose und die sieben Monate alte Tochter Rocky Irish fertigten die farbenfrohe grafische Abstraktion an. Rihanna verewigte diese auf der Haut hinter ihrem Knie, die perfekte Höhe für die Urheber, um ihr Kunstwerk zu bewundern.
Bei der Übersetzung vom Papier auf die Haut ging jedoch etwas von der Farbgewalt verloren. Auch die «Paw Patrol»-Sticker schafften es leider nicht auf die lebendige Leinwand. (nil)