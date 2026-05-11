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Rihanna tätowiert sich Zeichnung ihrer Kinder aufs Bein

Rihannas neues Tattoo
Dieses Kunstwerk prägt neu das Bein von Rihanna.Bild: Screenshot Instagram
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Warum sich Rihanna dieses Kribbelkrabbel aufs Bein tätowieren lässt

11.05.2026, 16:2011.05.2026, 16:20

Die eigenen Kinder in ihrer artistischen Entfaltung zu unterstützen, ist nichts anderes als gute Erziehung. Insbesondere als Kunstschaffende. Die Popsängerin Rihanna setzt dabei jedoch neue Massstäbe. Während Durchschnittseltern das Kribbelkrabbel ihrer Kinder an den Kühlschrank hängen, sticht es sich Rihanna unter die Haut.

Vom Tattoo-Künstler Keith Scott «Bang Bang» McCurdy liess sich die weltberühmte Sängerin ihr neustes Tattoo stechen. Die kreativen Köpfe hinter dem Design: die gemeinsamen drei Kinder mit A$AP Rocky.

Die Zeichnung Rihannas Kinder
Die Zeichnung der Kleinen.Bild: Screenshot Instagram

Der dreijährige RZA Athelston, der zweijährige Riot Rose und die sieben Monate alte Tochter Rocky Irish fertigten die farbenfrohe grafische Abstraktion an. Rihanna verewigte diese auf der Haut hinter ihrem Knie, die perfekte Höhe für die Urheber, um ihr Kunstwerk zu bewundern.

Rihannas neues Tattoo
Das Tattoo hinter dem Knie.Bild: Screenshot Instagram

Bei der Übersetzung vom Papier auf die Haut ging jedoch etwas von der Farbgewalt verloren. Auch die «Paw Patrol»-Sticker schafften es leider nicht auf die lebendige Leinwand. (nil)

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