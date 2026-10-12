Megan Fox steigt bei der OnlyFans-Folgeplattform Subs.com ein. Bild: keystone

Megan Fox startet Account bei OnlyFans-Nachfolger

Hollywoodstar Megan Fox startet auf der Bezahlplattform Subs.com. Doch die Schauspielerin ist dort nicht nur Nutzerin, sondern hält auch Anteile.

Dinah Rachko / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Vor 19 Jahren feierte Megan Fox ihren internationalen Durchbruch durch den Film «Transformers». Kurz darauf bekam sie eine Hauptrolle in dem Film «Jennifer's Body». Nun möchte sich die heute 40-Jährige ein weiteres Standbein aufbauen: Sie hat sich einen Account bei der Bezahlplattform Subs.com erstellt, auf der Abonnenten exklusive Fotos, Videos und Beiträge sehen können und ist sogar Mitbesitzerin der Website.

Dadurch arbeitet sie nun offiziell mit Tim Stokely zusammen, einem der Köpfe hinter der Plattform OnlyFans, die sich zu einer Erotikplattform entwickelt hat. Für Fox' Inhalte zahlen Abonnenten monatlich rund 18 Euro.

Megan Fox ist Mitbesitzerin von neuer Bezahlwebsite

Welche Inhalte Fox dort genau veröffentlichen wird, hat sie bislang nicht verraten. Fest steht nur: Was sie auf Subs.com zeigt, soll weder auf Instagram noch auf anderen Plattformen erscheinen.

Als Mitbesitzerin verdient Fox nicht nur an den eigenen Inhalten, sondern auch am Erfolg der Plattform selbst. Ihr Antrieb dahinter ist grundsätzlicher Natur. Fox erklärte zum Start: «Frauen wird seit Jahrzehnten erzählt, dass Sichtbarkeit Macht bedeutet, während jemand anderes die Plattform, das Publikum oder das Image besitzt. Mich interessiert, was passiert, wenn Frauen alle drei Dinge selbst besitzen.»

Megan Fox' On-Off-Beziehung mit MGK

Ehe Megan Fox zum grossen Kinostar wurde, war sie bereits in bekannten Serien wie «Two and a half Men» zu sehen. Zudem trat sie in Musikvideo auf, wie dem des Songs «Love the Way You Lie» von Eminem und Rihanna. Auch in mehreren Videos von Rapper Musiker Machine Gun Kelly, kurz MGK, spielte sie mit.

Mit ihm führte sie ab 2020 über mehrere Jahre eine On-Off-Beziehung inklusive einer Verlobung im Jahr 2022. 2025 wurden die beiden Eltern einer Tochter, hatten sich jedoch noch vor dessen Geburt im November 2024 endgültig getrennt. Vor ihrer Zeit mit dem Rapper war Fox lange Zeit mit Schauspieler Brian Austin Green, offiziell verheiratet waren sie von 2010 bis 2021. Aus ihrer Ehe gingen drei Söhne hervor. (t-online.de)