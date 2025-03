Baby-Glück bei Megan Fox und Machine Gun Kelly

Stephen Graham ist der Erfinder von «Adolescence» und ein traumhaft guter Mensch

Der britische Schauspieler stammt aus einfachen, aber glücklichen Verhältnissen. Er meint es ernst mit seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Genau deshalb ist seine Netflix-Hit-Serie entstanden.

Ein Junge ersticht ein Mädchen. Sie stirbt. Stephen Graham liest darüber in der Zeitung. Wenige Tage später sieht er in der Tagesschau, dass schon wieder ein Junge ein Mädchen erstochen hat. «Es geschah an den entgegengesetzten Enden von England. Es hat mir das Herz gebrochen. Und ich fragte mich: In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, wenn Buben Mädchen ein Messer in den Leib rammen?»