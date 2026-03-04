Megan Fox meldet sich bei ihrer Community zurück. Bild: dpa / Jordan Strauss

Megan Fox feiert freizügiges Instagram-Comeback – sofort meldet sich ihr Ex



Megan Fox ist zurück auf Social Media und teilt eine Bilderreihe, die sie in freizügigen Posen zeigt. Dafür gibt es auch eine Reaktion von ihrem Ex Machine Gun Kelly.

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

In den vergangenen Monaten gab es viel Aufregung um die Trennung von Megan Fox und Machine Gun Kelly. Noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter folgte das Liebes-Aus. Auf Megan Fox' Instagram-Account blieb es zuletzt still.

Dort folgen der Schauspielerin über 21 Millionen Menschen. Jetzt ist die Funkstille beendet: Die 39-Jährige feiert auf Social Media ein fulminantes Comeback.

Neue Fotos: Megan Fox räkelt sich auf dem Boden

Mehr als drei Millionen Menschen haben den neuen Beitrag von Megan Fox bisher mit Herzen markiert. Ein Kommentar reiht sich an den anderen. Zu den fünf Aufnahmen, die in dem Post vereint sind, schreibt der «Transformers»-Star: «Alles ist schöner, weil wir dem Untergang geweiht sind.»

Auf dem ersten Bild gibt es eine Nahaufnahme von ihrem Hinterteil zu sehen. Sie trägt einen String-Tanga und ein schwarzes Oberteil. Ihre langen, dunklen Haare fallen über ihren Rücken. Die weiteren Schnappschüsse zeigen ihren Look in unterschiedlichen Posen.

Darauf ist auch zu erkennen, dass Megan Fox lange Seidenstrümpfe bis zu den Oberschenkeln anhat. Ihr Outfit rundet sie mit schwarzen High Heels und einer Choker-Kette ab. Der letzte Beitrag zeigt eine kurze Video-Sequenz des Fotoshootings.

«Transformers»-Star erhält Kommentar von Ex-Partner

In ihrer Instagram-Story teilt Megan Fox zudem mit: «Ich lebe noch, neue Bilder sind gerade erschienen.» An ihrem Ex Machine Gun Kelly sind die neuen Aufnahmen nicht vorbeigegangen. Er schreibt dazu vielsagend: «Ich freue mich, dass ich deine Telefonnummer habe.»

Ende März 2025 wurden die beiden erstmals gemeinsam Eltern. Ein Paar waren sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Für die Schauspielerin ist es ihr viertes Kind. Schon im Jahr 2024 gab es Gerüchte um ein Liebes-Aus.

Megan Fox' Rückkehr bei Social Media folgt nun etwas mehr als zwei Monate vor ihrem 40. Geburtstag. Das People-Magazin berichtet, dass sie im Mai 2024 alle Fotos von ihrem Instagram-Account löschte und alle Personen entfernte, denen sie zuvor gefolgt war.

Eine Quelle erklärte der Zeitschrift im Januar mit Blick auf Machine Gun Kelly: «Ihre Beziehung dreht sich momentan nur um die gemeinsame Elternschaft.» Und weiter: «Megan konzentriert sich auf ihre Kinder und das Baby und darauf, sich in diesem neuen Lebensabschnitt einzuleben. Das ist ganz klar ihre Priorität.»