So weit, so normal für Donald Trump. Doch er vergisst dabei eine Sache. Zuletzt behauptete der Ex-Präsident immer wieder, dass er aufgrund seiner Beziehung mit Putin der einzige sei, der US-Journalist Evan Gershkovich freibekommen könne. «Ich werde ihn schnell freibekommen, sobald ich die Wahl gewonnen habe. Präsident Putin wird das für mich tun, aber für niemanden sonst, und wir werden nichts dafür bezahlen» , hiess es in einem früheren Truth-Social-Beitrag.

Druck auf Maduro wächst - USA erkennen Rivalen als Sieger in Venezuela an

Die USA erkennen die offizielle Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro nicht an. Der Oppositionskandidat, Edmundo González Urrutia, habe die Wahl am vergangenen Sonntag gewonnen, sagte US-Aussenminister Antony Blinken in einer Stellungnahme. Damit erhöhen die Vereinigten Staaten den internationalen Druck auf den autoritär regierenden Sozialisten Maduro. Der kündigte nach Demonstrationen ein hartes Durchgreifen an.